ممثلو منظمة خريجي الأزهر بإندونيسيا يناقشون استراتيجية تعزيز الوسطية والمشاركة الإيجابية

عقد اليوم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا لقاءً موسعًا حضره مسئولو المنظمة بالمركز الرئيسي بالقاهرة وممثلى المكاتب الفرعية المنتشرة فى مختلف أنحاء إندونيسيا والتى بلغت عددها ٢٢ مكتبًا فرعيًا لمناقشة استراتيجية الفرع لتعزيز الوسطية ومشاركته بإيجابية لمبادرة أوطان بلا إرهاب التى أطلقها المركز الرئيسي بالقاهرة.





أعلن الدكتور مخلص حنفي، أمين عام فرع المنظمة بإندونيسيا في اللقاء، تأييد خريجي الأزهر بإندونيسيا لمبادرة أوطان بلا إرهاب التى أطلقها المركز الرئيسي بالقاهرة تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والمشاركة بفاعلية فيها، مؤكدًا أن فرع إندونيسيا ومكاتبها الفرعية ملتزمة بتوصيل رسالة الأزهر الشريف والعمل على تعزيز وسطية الإسلام وتفنيد الأفكار المتطرفة وترسيخ مفهوم المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء إندونيسيا.





وقد استعرض ممثلى المكاتب الفرعية في إندونيسيا أنشطتهم خلال عام ٢٠١٩ والتى تتمثل فى عقد العديد من الندوات الثقافية والمحاضرات التوعوية وكافة الأنشطة المختلفة لنشر الفكر والمنهج الأزهري فى مختلف أنحاء إندونيسيا والعديد من الخدمات المجتمعية التى يقدمها الفرع للشعب الإندونيسي بمختلف انتماءاته.