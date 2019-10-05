خالد منيب: الشبه بيني وبين عمي فخر لي ولكنه وضعني تحت ضغط.. فيديو

أكد الفنان الشاب خالد منيب، سعادته وفخره بكونه ابن شقيق الفنان الراحل عامر منيب، كما أكد أيضًا أن الشبه بينه وبين عمه الراحل في الشكل والصوت يضعه تحت ضغط كبير.



وقال خالد منيب، أثناء استضافته في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان: "شيء يشرفني أنني أشبه عامر منيب، وأفتخر به مدى حياتي، لأنه كان مثلي الأعلى بعيدًا عن كونه عمي، ولكني أعتب على من يتهموني بتقليده فهذا يضعني تحت ضغط كبير، حيث إنني لاقيت هجوما شديدا منذ أول أغنية".



يذكر أن خالد منيب قدم العديد من الأغاني الخاصة به منها: "ناويلي على ايه"، و"مفيش كلام يتقال"، و"التقل مزاج"، و"عارفة نفسها"، وغيرها.