متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية.. ويؤكد: أتواصل مع المواطنين بنفسي لحل شكاواهم من خلال الصفحة.. ويحذر المواطنين ممن يدسون السم في العسل بهذه الطريقة.. فيديو

السفير بسام راضي:

أشرف بنفسي على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة

أقوم بتحويل شكاوى المواطنين بنفسي للمسؤول المختص لحلها

الرئيس وجه بالتدقيق في بيانات المواطنين حتى لا يُظلم أحد في بطاقات التموين





قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه يشرف بنفسه على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة، ويتابعها منذ سنوات.

وأضاف السفير بسام راضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، السبت، أنه عندما يتلقى الشكاوى من قبل المواطنين يقوم بتحويلها بنفسه للمسئول المختص أو لمكتب الوزير المختص.وأوضح السفير بسام راضي، أن الفترة الأخيرة تلقى فيها العديد من الرسائل والشكاوى من المواطنين الخاصة ببطاقات التموين، مشيرًا إلى أنه كان على تفاعل دائم معهم، وقام بتحويل شكواهم إلى المختصين.وتابع السفير بسام راضي، أنه يتفاعل مع الجمهور قدر الإمكان، حيث إنه يتلقى على الصفحة آلاف التعليقات والمطالب يوميًا، مؤكدًا أن هناك الكثير من تلك الحالات قام المسئولون بالتواصل معهم لحل شكواهم وأزماتهم.وطمأن السفير بسام راضي، المواطنين في ما يخص بطاقات التموين، قائلًا إن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدقيق في بيانات المواطنين حتى لا يُظلم أحد، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية كان هناك الآلاف الذين استردوا بطاقاتهم التموينية.وأوضح السفير بسام راضي، أن التظلمات يتم بحثها بشكل دقيق ومكثف، مؤكدًا أن حقوق المواطنين سوف تعود إليهم ولن يظلم أحد.وأكد السفير بسام راضي، أنه يتصفح ومراجعة الصفحة للتأكد والاطلاع على رسائل المواطنين، وأنه أمر روتيني لابد أن يقوم به يوميًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر له مردود كبير من قبل المواطنين، حيث إن التفاعل ليس فقط صوريًا، بل يعقبه تحركات لحل مشاكل المواطنين.ولفت السفير بسام راضي إلى أن تلك المتابعة تعد تسخيرًا للتكنولوجيا الحديثة ولمواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، وبطريقة التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أن هذا الأمر من حقوق الشعب على المسئولين.ونوه السفير بسام راضي، بأن الصفحات المتعددة لكل وزارة أو جهة مسئولة هي منصة ممتازة للتفاعل ما بين المواطنين وبين جهات الدولة.وقال السفير بسام راضي، إن الصفحات الرسمية لأي جهة في الدولة هي المصدر الموثوق الذي يجب أن يتجه إليه المواطنون للحصول على معلوماتهم الصحيحة، مؤكدًا أن جميع جهات الدولة تمتلك صفحات رسمية من الممكن أن يرجع إليها المواطن.وأفاد السفير بسام راضي بأن توقيت نشر الأحداث والأخبار على الصفحات الرسمية سالفة الذكر هامة جدًا، مشددًا على ضرورة الانتباه لحروب الجيل الرابع التي تستخدم التكنولوجيا والأساليب الحديثة لتضليل المواطنين.وحذر السفير بسام راضي من الصفحات المزورة بأسماء المتحدثين الرسميين الخاصين بالجهات، والتي ينتشر من خلالها المعلومات المغلوطة التي تندس ضمن بعض المعلومات الصحيحة، قائلًا: "بيدسوا السم في العسل".