أحد أبطال أكتوبر: إرادة الجندي المصري سبب النصر .. صور

سطر أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بطولات ملحمية على أرض سيناء الحبيبة، ليثبتوا للعالم اجمع ان عزيمة المصريين لا تقهر، ونضالهم لا ينضب، وان الجندي المصري خير اجناد الارض .



وفي الذكرى ٤٦ لانتصار اكتوبر المجيد، يروي صدى البلد أحد هذه البطولات مع احد الجنود البواسل .



حيث التقى صدى البلد مع المجند عبد الحميد عبد الرحيم جفلان، من ابطال الدفاع الجوي قيادة اللواء ١٠٦ دفاع جوي، من محافظة المنيا مركز ملوي قرية تندة .



في البداية قال البطل عبد الحميد، إنه من أول الذين عبروا من معبر الفردان رقم ٦ بالقرب من الإسماعيلية، وكنا ننتظر لحظة العبور كأنه يوم عرس، وكلنا حماس وتطلع للنصر .



وأضاف أن الجنود انقضوا على الجبهة كالاسود ليفترسوا كل من وقف أمامهم، ليسطروا تاريخا اسودا للإسرائيليين، ويثبتوا ان عقلية الجندي المصري لا تفل .



واشار البطل عبدالحميد، أنه من ضمن الجنود الذين عاصروا حصار دبابة عساف ياجوري قائد اللواء ١٩٠ مدرعات الإسرائيلى آنذاك، الى ان قام بتسليم نفسه بعد رفع الراية البيضاء.



وقال إن الجندي المصري يمتلك الإرادة القوية، وهو السبب الحقيقي وراء نصر أكتوبر، لرد الكرامة، وتدمير خط بارليف خير مثال لذلك.

