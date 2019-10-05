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فن

بلوك جديد .. شاهد .. أحدث ظهور لتامر حسنى

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان تامر حسنى عبر حسابه بموقع انستجرام صورة جديدة ظهر فيها بلوك مختلف اعتمد فيها على الشعر الخفيف والذقن الثقيلة و ارتدى نظارة شمس، وعلق تامر حسنى على الصورة : صباح الورد🌹🌹🌹 على أغلى ناس.

ونالت الصورة إعجاب كثير من متابعى تامر حسنى و جاءت أبرز التعليقات : احلى صباح , الفيلم امتى . جميل اللوك .

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى أكتوبر الجارى، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.
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