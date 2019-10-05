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أخبار البلد

الجامعة العربية تجدد دعمها للعراق لإنهاء حالة التصعيد وإحلال السلم والاستقرار

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:30 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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أ ش أ
جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأكيد دعم الجامعة الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - فى تصريح اليوم السبت- إن الأمين العام للجامعة يتطلع إلي قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع و البدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر.

وأعرب أبو الغيط عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في العراق خاصة حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن منذ الأول من أكتوبر، كما أعرب عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن العراقية.

وقدم الأمين العام التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
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