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رياضة

حرصا على زيادة الالتزام.. زيدان يصدم نجوم ريال مدريد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:05 م
زيدان
زيدان
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القسم الرياضي
بدأ زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريـال مدريد الإسباني، في وضع قواعد جديدة لزيادة التزام اللاعبين من أجل العودة إلى المسار الصحيح.

وكشفت صحيفة "شبورت بيلد" الألماني، أن إدارة النادي قرر إجبار نجوم ريـال مدريد الحضور إلى مركز التدريب بفترة لا تقل عن 45 دقيقة على موعد بدء التدريبات.

وقالت إن من يتأخر خمس دقائق، ستفرض عليه غرامة مالية قدرها 250 يورو ويرتفع هذا المبلغ إلى 500 يورو في حال التأخر 15 دقيقة، أما من لم يحضر للتدريبات بالمرة، فستُفرض عليه غرامة قدرها 3000.

وطلب ريال مدريد من اللاعبين وضع هواتفهم المحمولة في وضع صامت طيلة تواجدهم في النادي وأتوبيس الفريق مهددًا بغرامة قدرها 250 يورو، ويتضاعف المبلغ إلى 1000 يورو في حال تكرر الأمر.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 7 جولات، وذلك برصيد 15 نقطة.
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