سيد معوض يتقبل عزاء والده مساء اليوم بالفيوم

يتلقى اليوم اللاعب سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر الحالي، واجب العزاء فى وفاة والده، فى السرادق المقام خصيصا، مساء اليوم بشارع المدارس بمدينة الفيوم.



وكان سيد معوض قد كتب عقب وفاة والده عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وفاة والدي وحبيبي وأغلي انسان عندي اللهم ارحمه واغفر له وأجعله من أهل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين.. اللهم أرزقه الجنة وأبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره، اللهم ولا نقول الا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء".



وتولى سيد معوض منصب مدرب منتخب مصر في الجهاز المعاون لحسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر.

