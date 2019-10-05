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منوعات

شاهد.. أجمل الصور لعارضة الأزياء الهولندية شبيهة نادية لطفي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:08 م
عارضة الأزياء الهولندية
عارضة الأزياء الهولندية شبيهة نادية لطفي
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أماني إبراهيم
انتشرت طوال الأيام الماضية صورة فتاة شبيهة بالفنانة المصرية نادية لطفي، حتى لقبها البعض بـ«توأم نادية لطفي»، وشدة الشبه بينهما جعل البعض يظن أنها حفيدة نادية لطفي ولكنها لا تقرب لها.

توصل صدى البلد لمعلومات عن هذه الفتاة الجميلة؛ فالصورة المتداولة التي نشرها موقع الشركة العالمية top shop، ترجع إلى عارضة أزياء "موديل" هولندية تدعى روز ألبيز واسمها بالكامل روز ياسمين أبيلز من مواليد 23 سبتمبر عام 1990، وتبلغ حاليا 20 عاما.

وشاركت في مجال عرض الأزياء منذ عام 2013 وكانت حينها في الرابعة عشر من عمرها، وأصبحت الوجه الدعائي لعدد من الشركات أبرزها برادا، وأثارت الجدل رغم سنها الصغير بتقديمها لعروض أزياء وهي عارية، وهذه أجمل الصور لها.
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