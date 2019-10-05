الملك سلمان وولى عهده يهنئان الرئيس السيسى بذكرى انتصار أكتوبر

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسى، ولحكومة وشعب مصر الشقيق باطراد التقدم والازدهار.



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي.



وعبر ولي العهد السعودى عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.