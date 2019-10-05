Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد القمح لـ 10 أكتوبر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:00 م
محاكمة المتهمين في
محاكمة المتهمين في قضية فساد القمح
Advertisements
رامى المهدى
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 9 متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين لجلسة 10 أكتوبر.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين"، إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة 11 متهمًا فى قضية «فساد القمح الكبرى»

قطار المحاكمات اليوم.. محاكمة 47 متهما لاقتحامهم قسم شرطة التبين.. ومحاكمة المتهمين بقتل كويتى فى العجوزة لسرقته

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد القمح الكبرى لـ 29 أكتوبر

حجز أكبر قضايا فساد القمح للحكم في جلسة ٢٣ سبتمبر

اليوم.. النطق بالحكم فى أكبر قضايا فساد القمح

ترشيحاتنا

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان الدوري المصري

خالد جلال : هذا اللاعب وراء خسارة الزمالك لقب الدوري الموسم الماضي .. فيديو

اتحاد الكرة ينعى والد الكابتن جمال الغندور

إطلالة لافتة .. أسما شريف منير تخطف الأنظار فى لندن

علي جمعة يحذر من أمر يجعل الدعاء موقوفا بين السماء والأرض ولا يصعد

طرح 19 ألفًا و787 وحدة من الإسكان الاجتماعي يتصدر نشرة البلد .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان برتقالى.. شاهد إطلالة بشرى فى حفل عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. مريم حسن تتألق فى أحدث ظهور لها

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور