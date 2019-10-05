انتصار أكتوبر بعيون أبطاله.. علي حفظي يسترجع ذكريات الملحمة التاريخية ويشيد بموقف أهالي سيناء

قال اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إنه فخور لأنه كان جنديا من الجنود الذين شاركوا في حرب أكتوبر وحققوا الانتصار المجيد.



وأضاف اللواء علي حفظي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى": "عندما نتذكر ملحمة أكتوبر نشعر بالفخر والشرف والكرامة، وكيف استطاع أبناء مصر المخلصين تحويل المستحيل إلى الممكن"، مؤكدا أن الأبطال استطاعوا تحويل الانكسار إلى انتصار وجعلوا العالم ينبهر بما تم في هذه الملحمة.



وأوضح مساعد وزير الدفاع الأسبق، أن العدو الإسرائيلي أشاد بالملحمة ووصفوها بالإعجاز والإنجاز والبراعة، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من تغيير حسابات الموازين السياسية في العالم وتهزم أكبر حليف للولايات المتحدة في المنطقة رغم الإمكانيات المحدودة.



وأشار إلى أن الجيش المصري فاجأ العالم في 6 أكتوبر 73، وهذه الملحمة لم يكن لها مثيل في العالم كله، خاصة في عمليات الخداع الاستراتيجي، لافتا إلى أن أبناء سيناء أعطوا مثال عظيم للوطنية بعد 67 عندما طلب منهم وزير الدفاع الإسرائيلي إبراز رغبتهم والانفصال عن مصر وكانت هي الصفعة لموشى ديان عندما رفضوا خلال مؤتمر عالمي وقال شيخهم بالإنابة عن أهالي سيناء وقتها: «نحن أبناء مصر وإذا كان لديكم طلب اذهبوا إلى رئيس الجمهورية".





