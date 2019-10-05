Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غدا مرصد الأزهر يطلق حملة «أكتوبر.. التضحية والفداء»

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
يطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح غد الأحد، حملة بعنوان «أكتوبر.. التضحية والفداء»؛ للتذكير بالملحمة الكبرى التي سطرتها القوات المسلحة في تحرير الأرض واستعادة الكرامة، والإشارة إلى تضحيات جنود الجيش المصري الذين ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في ذلك النصر العظيم.

وتؤكد رسائل الحملة أصالةَ الشعب المصري -بجميع طوائفه- وانتماءه لتراب هذا الوطن؛ حين وقف إلى جوار قواته المسلحة في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد، لافتةً إلى أن ذلك المشهد التاريخي يعكس قدرة المصريين على مجابهة الإرهاب الأسود الذي يهدد العالم خلال الفترة الراهنة.

يُشار إلى أن مرصد الأزهر قد أطلق قبل أسبوعين حملةً بعنوان: «وطني»؛ للتذكير بقيمة الوطن وأهميته، والحثِّ على المحافظة على تماسك كِيانه، والدعوة إلى إعماره والدفاع عنه، باعتبار أن ذلك فطرة إنسانية وضرورة دينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم البط؟

نور الدين حكما للمصري والاتحاد بعد اعتذار الغندور

تعليقات صادمة من الجمهور على بيع الزمالك لـ جنش

شبه الفنانات.. عمرو أديب يسخر من إجراء أيمن نور عمليات تجميل .. فيديو

شعر إنسيابى وفستان أزرق.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها

شاهد..مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع ميتشو عقب مباراة المقاصة .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان برتقالى.. شاهد إطلالة بشرى فى حفل عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. مريم حسن تتألق فى أحدث ظهور لها

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور