ضبط مسافر في مطار القاهرة بحوزته عقاقير مخدرة قبل تهريبها إلى دبي

نجحت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي، في ضبط أقراص مخدرة بحوزة أحد الركاب المسافرين إلى دبي، حاول إخفاءها داخل حقائبه، وتم تحرير محضر بالواقعة.





اشتبهت الخدمة المعنية بنقطة تفتيش الأولى من إدارتى البحث الجنائي وتأمين الركاب بباب الدخول، أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبي، بوجود أجسام معتمة داخل حقائب أحد الركاب، بفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على 41 قرصا لعقار ليريكا المخدر.





وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية - بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.