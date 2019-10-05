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برلمان

فايقة فهيم: حرب أكتوبر معجزة عسكرية بكل المقاييس

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:32 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
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ماجدة بدوى
قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن حرب أكتوبر 1973، غيرت الفكر العسكرى الحديث، وأصبحت عملية العبور مرجعًا أساسيا لكل الجيوش العالمية الحديثة، واصفة عملية العبور بأنها "معجزة عسكرية بكل المقاييس".

وأضافت فايقة فهيم، في بيان صحفي لها، أن مبدأ "ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة"، كان منهاجًا للقوات المسلحة، لذا كان لزاما توفير سلاح متطور حديث مع تنظيم وتدريب القوات بشكل جيد ومتواصل، وتعبئة الجبهة الداخلية في شتى المجالات، من أجل معركة تحرير الأرض وإزالة آثار العدوان، وهو ما كان بمثابة التحول إلى إستراتيجية جديدة والانتقال بالجبهة من مرحلة الصمود إلى مرحلة الدفاع.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن حرب أكتوبر كانت بمنزلة زلزال تعرضت له إسرائيل، ولم تملك القوة الكافية لإعادة جيش مصر للخلف مرة أخرى، فقد كانت نموذجًا لملحمة فريدة من نوعها تكاتف فيها الشعب خلف جيشه، وتحمل الصعّاب، شغله الشاغل تجهيز قواته المسلحة على أعلى مستوى، لاسترداد شرفه وعرضه، فكان النصر حليفًا للمصريين.
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