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فن

خالد سرحان يكشف كواليس فيلم "في يوم وليلة".. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:06 م
صدى البلد
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ندى فكري - عدسة أحمد بيسو
كشف الفنان خالد سرحان كواليس تجربته في مسرحية "اللي عليهم العين" التي تعرض حاليا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقال خالد سرحان لكاميرا صدى البلد: أجسد دور رجل أعمال محب للمال والسلطة يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئًا عن حياة بناته الأربع.

وأوضح خالد سرحان أنه يقوم بالتحضير لهذه المسرحية منذ سنة تقريبا وهي مسرحية صعبة واستغرقنا وقتا طويلا في التحضير لها ولكن فريق العمل كان متعاونا للغاية حتي تظهر بهذا الشكل.

وأضاف خالد سرحان أنه يقوم حاليا بالتحضير لفيلمه الجديد "في يوم وليلة" الذي يجسد فيه دور بلطجي وهو من بطولة احمد الفيشاوي، دره، حنان مطاوع، خالد النبوي، وسوف يتم عرضه في إجازة نصف العام.

وتابع خالد سرحان قائلا "نقوم حاليا بالتحضير للجزء الخامس من يوميات زوجه مفروسة بطولة داليا البحيري ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم.
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