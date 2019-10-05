تجار ومستوردون يدعمون حملة المصريين الأحرار لـ مقاطعة منتجات تركيا

أعلن عدد من التجار والمستوردين، تضامنهم مع حملة حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل المقاطعة لكافة المنتجات التركية والسلع التركية، اعتراضًا على محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل فى الشأن المصري ودعمه الواضح للجماعات الإرهابية.





وقال التجار والمستوردين فى بيان "إنه لزامًا علينا نحن أبناء الوطن إتخاذ موقف حيال ما تقوم به الدولة التركية وقيادتها تجاه بلادنا؛ ولذا نعلن نحن الموقعين أدناه تضامنا الكامل مع حملة حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل لمقاطعة كافة المنتجات التركية".



