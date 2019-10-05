Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تجار ومستوردون يدعمون حملة المصريين الأحرار لـ مقاطعة منتجات تركيا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:39 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
Advertisements
فريدة محمد
أعلن عدد من التجار والمستوردين، تضامنهم مع حملة حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل المقاطعة لكافة المنتجات التركية والسلع التركية، اعتراضًا على محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل فى الشأن المصري ودعمه الواضح للجماعات الإرهابية.

وقال التجار والمستوردين فى بيان "إنه لزامًا علينا نحن أبناء الوطن إتخاذ موقف حيال ما تقوم به الدولة التركية وقيادتها تجاه بلادنا؛ ولذا نعلن نحن الموقعين أدناه تضامنا الكامل مع حملة حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل لمقاطعة كافة المنتجات التركية".

وأضاف المستوردون، أن الدور الوطني ومساندة الدولة يتوجب علينا تدعيم المنتجات المصرية وتحجيم المنتجات التركية بالأسواق المصرية ليكون ردًا واضح على الإدارة السياسية التركية التي يحسب عليها دعمها للإخوان ومحاولة استهداف الاستقرار المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

برفقة خطيبها.. هيدى كرم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام أسوان في الدوري المصري

إلزامهم بـ ١٧ مليون جنيه.. المشدد 10 سنوات لـ ٥ متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء

إنجاز فريد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام ليستر بالدوري الإنجليزي

اخبار الرياضة.. قرارات مجلس الخطيب النارية.. مرتضى منصور يتوعد جنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك

الجنيه يرتفع 6%.. الدولار يعاود مسلسل الهبوط تحت ضغوط الإصلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور