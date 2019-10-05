المجتمعات العمرانية تستمر فى طرح حزمة من المشروعات السكنية والأراضى.. ومسئولون: مشروعات المطورين بنظام الشراكة تحقق عوائد ثابتة

وليد عباس: «المجتمعات العمرانية» تتلقى أكثر من 1200 طلب للحصول على أراضٍ بآلية الطرح الجديد

مي عبد الحميد: الصندوق يطرح وحدات استثمارية فى 4 مدن لخفض تكلفة الإسكان الاجتماعى

طرح 3 آلاف قطعة أرض للإسكان الأكثر تميزا والإسكان المتميز خلال الشهر الماضى

تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإضافة امتدادات عمرانية جديدة إلى بعض المدن، ومن بينها أنه ستتم إضافة امتداد عمراني لمدينة أسوان الجديدة بمساحة 22 ألف فدان تقريبا، وإضافة امتداد عمراني آخر لمدينة سوهاج الجديدة ليصبح إجمالي مساحة المدينة نحو 9900 فدان.كما ستصبح مساحة غرب قنا بعد إضافة الامتداد لها 8900 فدان، و15 ألف المساحة الإجمالية لمدينة بني سويف الجديدة بعد إضافة الامتداد لها، وإضافة 1495 فدانا لأخميم الجديدة، وهي امتدادات صدر لها قرار جمهوري.ومن المخطط إضافة 50 ألف فدان لمدينة النوبارية الجديدة لتكون امتدادا عمرانيا لمحافظة الغربية، والتي تتم دراسة تسميتها بمدينة الغربية الجديدة لخطمة محافظة الغربية.وكشف الدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن إجمالى عدد طلبات آلية الطرح الجديدة للاراضى بلغ أكثر من 1200 طلب، موضحا أن هذه آلية انعشت القطاع العقارى وفرت العديد من الأراضى على المطورين.وقال الدكتور وليد عباس، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هذه الآلية أنهت ندرة الأراضى للشركات العقارية، حيث تتيح آلية الطرح الجديدة التى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العديد من الفرص أمام المستثمرين لاختيار أكثر من فرصة استثمارية فى العديد من المدن.وأضاف أن الهيئة تستهدف إحداث تنمية عمرانية على مستوى الجمهورية، حيث تطرح أراضى على المطورين والأفراد، مشيرا إلى أن الهيئة تطرح عددا كبيرا من أراضى بيت الوطن والوحدات السكنية، مما يسهم فى القضاء على فكرة السماسرة، سواء لأراضى الأفراد أو المستثمرين، وقد طرحت الهيئة أكثر من 3 آلاف قطعة أرض للإسكان الأكثر تميزا والإسكان المتميز خلال الشهر الماضى على الأفراد، والتى تستمر خلال منتصف الشهر الجارى.على صعيد متصل، كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أن الصندوق يدرس طرح وحدات استثمارية لتخفيض تكلفة الإسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الصندوق يهدف إلى توفير وحدات إسكان اجتماعى بأسعار مناسبة للعملاء غير القادرين.وقالت مى عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المدن التى سيتم طرح هذا المحور بها بورسعيد وبدر ودمياط والغردقة، موضحا أن هذه المدن يوجد عليها طلب كبير على الوحدات الاستثمارية، حيث يبدأ الصندوق بها، وجار دراسة مدن أخرى لطرح هذا المحور بها.وكشفت أن الصندوق قام بتسليم 90 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الماضى، ويستهدف أكثر من 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، وبالنسبة للمدن التي شهدت تأخرا جار تنفيذ استعلامات بها ومنها مدينة بدر، حيث تم الاستعلام عن 15 ألف عميل وجار الاستعلام عن 18 ألف عميل آخر خلال الفترة المقبلة.وأوضحت أن الإعلان الحادى عشر تقدم إليه 13 ألف عميل، وهذا الإعلان تم الإعلان عنه للتسليم الفورى للعملاء، حيث جار تسليم الوحدات للعملاء، وتم طرح 20 ألف وحدة سكنية فى إعلان الثانى عشر.وعن الفرص الاستثمارية فى المدن المختلفة، ومنها امتداد الشيخ زايد، أوضحت مى عبد الحميد تم طرح 3 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 130 فدانا إلى 220 فدانا، بسعر تقديرى للمتر 3240 جنيها، حيث إن نسبة البنائية لهذه الأراضى لا تزيد على 50% من إجمالى مساحة الأرض، والنسبة البنائية للفيلات توين وتاون وكواتر لا تزيد على 45% من المساحة المخصصة لها والفيلات المنفصلة لا تزيد على 40% من المساحة المخصصة لها، والارتفاعات أراضٍ وعلوى أو أراضي 3 أدوار للعمارات ويسمح بإقامة غرفة للأسطح بحيث لا تزيد على 25% من المساحة المبنية للدور، ونسبة الأراضى المخصصة للخدمات من 8 إلى 12% من إجمالى مساحة الأرض، فتقدر النسبة البنائية للخدمات المخصصة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية بـ30%، وبالنسبة للنوادى لا تزيد على 20% من المساحة المخصصة للخدمة والخدمات الترفيهية لا تزيد على 10%.وبالنسبة لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، طرح 7 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 1200 متر مربع و11 ألف متر مربع للأنشطة الخدمية بالحى السكنى الثالث R3 بالمرحلة الأولى، وتبلغ مساحة قطعة الأرض الأولى والمخصصه للنشاط الفندقى 1090 مترا مربعا بسعر تقديرى 10840 جنيها، بمساحة بنائية لا تزيد على 30% من مساحة الأرض، وتبلغ مساحة قطعة الأرض الثانية 4058 مترا مربعا بسعر تقديرى 13290 جنيها وبنسبة بنائية 40%.وقطعة الأرض الثالثة بمساحة 2270 مترا مربعا وبنسبة بنائية 40% من إجمالى قطعة الأرض، وبسعر تقديرى 9340 جنيها للمتر، وقطعة الأرض الرابعة بمساحة 10662 مترا مربعا بنسبة بنائية 30% وبعسر تقديري 4710 جنيهات للمتر، وقطعة الأرض الخامسة بمساحة 1289 مترا مربعا بنسبة بنائية 40% وسعر تقديرى 7375 جنيها للمتر، والقطعة السادسة بمساحة 3830 مترا مربعا بنسبة بنائية 40% وسعر تقديرى 13290 جنيها للمتر، والقطعة السابعة 6566 مترا مربعا بنسبة بنائية 30% وسعر تقديرى 4995 جنيها للمتر.وبالنسبة لمدينة السادس من أكتوبر، تم طرح قطعة أرض بمساحة 164.5 فدان تقع بين محور 26 يوليو ومحور جمال عبد الناصر بجوار نادى 6 أكتوبر، لإقامة نشاط عمرانى متكامل وأنشطة استثمارية، بمساحة بنائية 30%، على أن يتم تخصيص 25% من الأرض للأنشطة الاستثمارية، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال سنوات، وبلغ السعر التقديرى لمتر الأرض فى أكتوبر 6475 جنيها.وبالنسبة لمدينة الشروق، طرح قطعتى أرض لنشاط عمرانى متكامل وأنشطة خدمية، وتبلغ مساحة الأرض فى النشاط العمرانى 17 فدانا بالقرب من طريق القاهرة السويس، وبنسبة بنائية لا تزيد على 50%، وبسعر تقديرى للمتر، وبالنسبة للشق الخدمى طرح قطعتى أرض بمساحات تتراوح بين 1700 متر مربع و3200 متر مربع، ففى قطعة الأرض الأولى يقدر سعر المتر بـ5300 متر مربع بنسبة بنائية 40%، وقطعة الأرض الثانية بسعر تقديرى 4820 جنيها للمتر ونسبة بنائية 40%.وأكدت مى عبد الحميد أن الهيئة تتولى تنفيذ مرافق المدن الجديدة بالتوازى، موضحا أن مرافق العاصمة الادارية لم تستحوذ على ميزانية الهيئة كما يدعى البعض، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة المرافق بالمدن الجديدة ما يقرب من 25 مليار جنيه خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بترفيق أكثر من 20 ألف فدان سنويا، متوقعا أن تصل النسبة إلى 30 ألف فدان سنويا خلال العام الحالى، فالفترة المقبلة ستشهد خطة موسعة لطرح عدد كبير من الأراضى.وقالت إن خطة ترفيق الأراضى تتضمن المدن القائمة أو التي تم الحصول على قرار جمهوري لها، على أن تزيد تلك المساحة مع الموافقة على تدشين مدن جديدة أو إضافة امتداد عمراني جديد لها، مشيرا إلى أنه تم اعتماد المخطط العام لامتدادات جديدة بإجمالي 457 ألف فدان.وأضافت أن الهيئة وضعت خطة موسعة خلال الـ5 سنوات الماضية لعدم تسليم الأراضى للشركات أو المواطنين إلا بعد توصيل المرافق لها، مشيرا إلى أن دور الهيئة هو تنمية المدن الجديدة دون وجود أى عقبات سواء كانت أمام المستثمرين أو المواطنين.وأصدرت هيئة المجتمعات العمرانية 90 قرارا وزاريا فى 2019، منها 20 قرارا فى العاصمة بمساحة 738 فدانا، من إجمالى 41 قرارا وزاريا بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات 3229 فدانا فى العاصمة فقط، حيث تفوق استثمارات مشروعات القرارات الوزارية 70 مليار جنيه.وأوضح البيان أن موازنة الهيئة خلال هذا العام تقدر بـ 85 مليار جنيه، مشيرا إلى أن العوائد المستهدفة من بيع الأراضى خلال العام الجارى 100 مليار جنيه، وسيتم توجيه هذه العوائد إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى لتطوير المرافق واستكمال مدن الجيل الرابع والتى من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بها فى يونيو 2020.وأكد أنه لا يوجد طرح لأراضى الشراكة خلال الوقت الحالى، وأن الهيئة انتهت من مرحلة أراضى الشراكة الأخيرة منذ فترة قليلة، مشيرا إلى أن نظام الشراكة يستغرق وقتا، وأن الهيئة قامت بحصر الأراضى الفارغة على مستوى المدن بمساحة إجمالية تقدر بـ 10 آلاف فدان، تم بيع 50% من خلال الفترة الماضية لإنشاء مشروعات تنموية عليها.