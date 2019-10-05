شاهد.. جوجل تحتفل بالهالوين بمقبرة لمنتجاتها

نشرت إحدى رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مؤخرا، صورة تظهر استعداد شركة جوجل "Google" الأمريكية، للاحتفال بـ "الهالوين" الذى يوافق يوم 31 أكتوبر، من خلال إنشاء مقبرة تضم بعض الخدمات التي أوقفت تشغيلها، مثل Google Reader وGoogle Buzz وPicasa وGoogle Plus.



والتقطت الصورة المبرمجة دانا فريد "Dana Fried"، من مقبرة جوجل هالوين التي تزين مقر شركة جوجل في مدينة فريمونت في سياتل الأمريكية، وفقا لما ذكره وقع "أندرويد بوليس" التقني.



وضمت المقبرة مجموعة من شواهد قبور لخدمات مملوكة لجوجل في عدة مجالات مختلفة، والتى تم إطلاقها ثم إيقاف تشغيلها فيما بعد، مثل "جوجل بلس" و"أوركوت" و"جوجل باز" في مجال الشبكات الاجتماعية، وفي مجالات أخرى مثل "بيكاسا" و"جوجل ريدر" و"جوجل ويف".



يذكر أن شركة جوجل أنشأت موقعا إلكترونيا يعتبر بمثابة مقبرة رقمية لجميع منتجاتها في مجالات مختلفة، وقررت إيقاف تشغيلها بعد عدة سنوات من العمل، ويبلغ عدد المنتجات في المقبرة 163 منتجا، ووضعت الشركة شاهد قبر لكل خدمة يضم تاريخ إنشائها وتاريخ وسبب إيقافها.