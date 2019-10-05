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حوادث

في قضية فض اعتصام رابعة.. دفاع متهم يطلب عرضه على مستشفى السجن لمرضه

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:28 م
شعار النيابة العامة
شعار النيابة العامة
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أحمد مهدي
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة اعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة ".

وطلب دفاع المتهم سلامة عبدالعزيز أحمد بعرضه على مستشفى السجن نظرا لمرضه وسوء حالته الصحية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة ، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقه النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام .

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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