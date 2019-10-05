عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا بمدينة العقبة الساحلية بالأردن وسط حضور جماهيري كبير.



وقدم دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته سواء الحديثة أو القديمة وسط تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات.



وكانت وسائل الإعلام الأردنية قد أكدت أن نسبة الإشغالات الفندقية بخليج العقبة قد زادت بنسبة ٩٥‰ خلال اليومين الماضيين تزامنا مع الحفل.



يذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته "أنا غير" خلال الفترة القادمة ، حيث طرح منه حتى الآن خمس أغنيات هي، أنا غير، بحبه ، يوم تلات، تحيرك، ومتغير.