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حوادث

٣ متهمين أحداث ينضمون إلى إعادة إجراءات قضية فض اعتصام رابعة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:26 م
قضية فض اعتصام رابعة
قضية فض اعتصام رابعة
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أحمد مهدي
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة اعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة".

وأثبتت المحكمة إضافة المتهمين عمرو ياسين راغب "حدث"، ومحمد عمارة "حدث"، وعبد الرحمن ربيع "حدث"، إلى قائمة المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين، بحضور محمد عادل، وكيل أول نيابة مدينة نصر، وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أثناء أحداث رابعة، فقال إنه "بناءً على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور، ونفاذا للإذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان المسلحون يختلطون وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بجميع أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام".

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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