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فن

منة عرفة تكشف حقيقة زواجها.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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ندى فكري - عدسة أحمد بيسو
كشفت الفنانة منه عرفة عن كواليس تجربتها الجديدة في مسرحية "اللي عليهم العين"، التي تعرض حاليا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس.

وقالت "منة عرفة" لـ"صدى البلد": "أجسد دور زنبق هي فتاة مثقفة ومنضبطة، ولكن بطريقة كوميدية وأنا أعشق اللون الكوميدي".

وأضافت: "هذا الدور استغرق وقتا طويلا للتحضير له، وهي تجربة جديدة عليَّ كليا، ولم يسبق لي أن جسدته من قبل، ولكن المخرج محسن رزق قام بتدريبي جيدا".

وأشارت إلى أنه يتم حاليا عرض مسلسلها "بحر" مع الفنان ماجد المصري، والذي تجسد خلال أحداثه دور "مهجة" وهي فتاة صعيدية، لافتة إلى أنها ستشارك في فيلم سينمائي قريبا مع بيومي فواد ومصطفى أبو سريع.

من ناحية أخرى، نفت الفنانة منة عرفة، صحة ما تردد من شائعات حول عقد قرانها وزواجها مؤخرا، قائلة: "لا أعيش قصة حب حاليا ولا يوجد أي شخص في حياتي الخاصة حاليا".

وأعربت الفنانة منة عرفها عن أملها في تكرار التعاون مع النجم أحمد حلمي بعد مشاركتها معه في فيلم "مطب صناعي".
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