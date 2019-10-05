تحذير من القوات المسلحة الإمارتية للمواطنين.. اعرف السبب

كما نبهت القوات المسلحة الإمارتية الصيادين والقوارب والسفن بعدم الاقتراب من الواجهة البحرية في منطقة الحمراء المقابلة لمنطقة العرض حرصا منها على سلامة الجميع.





حصن الاتحاد في سطور



وفعالية «حصن الاتحاد» هي مبادرة تنظمها القوات المسلحة الإماراتية في إطار إظهار وتسليط الضوء على الدور الهام الذي تقوم به القوات المسلحة المدربة تدريباً عالياً في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات العربية المتحدة، بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالفعالية.







وستكون النسخة السادسة من «حصن الاتحاد» العرض العسكري الأضخم من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، في الأول من نوفمبر المقبل.



وستبرز هذه المناورات العسكرية المشتركة خبرات القوات المسلحة وجاهزيتها ومعنوياتها العالية ومهنيتها الشاملة عبر عدة سيناريوهات لمعارك حية مختلفة، متضمنة عملية جوية لإنقاذ رهائن.







ويتمثل أحد الجوانب الهامة لهذه العملية في تسليط الضوء على التنسيق والتعاون الوثيق الذي تمارسه القوات المسلحة والقوى الأمنية عند التعامل مع التهديدات الأمنية.



حذرت القوات المسلحة الإمارتية المواطنين من الاقتراب من منطقة الحمراء بإمارة رأس الخيمة، وذلك نظرا للاستعداد لانطلاق فعاليات التدريب العسكري «حصن الاتحاد 6».ونبهت القوات المسلحة الإمارتية المواطنين في بيان لها اليوم إلى الاستعدادات القائمة لانطلاق فعاليات التدريب العسكري «حصن الاتحاد 6»، في منطقة الحمراء بإمارة رأس الخيمة، بداية نوفمبر المقبل، بحسب صحيفة «البيان» الإمارتية.ونوهت القوات المسلحة الإمارتية بأنه من المنتظر أن تصدر المعدات المشاركة في العرض العسكري أصواتا عالية، داعية المواطنين ألا يشعروا بقلق منها، ونبهت المواطنين إلى الأصوات العالية المتوقع أن تصدر عن حركات طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة، وذلك مع بدء التحضيرات للعرض العسكري المزمع إقامته في الأول من نوفمبر في منطقة الحمرا بإمارة رأس الخيمة.