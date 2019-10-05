طريقة عمل كيكة الفانيليا والليمون

كيكة الفانيليا والليمون من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.





مقادير كيكة الفانيليا والليمون

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

4 بيض

فانيليا

150 جرام زبدة

2 ملعقة كبيرة بشر ليمون

1 و نصف كوب سكر

1 كوب لبن



للوجه

1 كوب لبنة

ثلاثة أرباع كوب لبن مكثف محلى

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

1 ملعقة صغيرة فانيليا

شرائح ليمون

للوجه



طريقة تحضير كيكة الفانيليا والليمون

* تخفق الزبدة مع السكر

* يضاف إليها البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا ويستمر الخفق

* يضاف بشر الليمون ويستمر الخلط

* يضاف خليط الدقيق مع الباكينج باودر

* يستمر الخلط مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط متجانس وسائل

* تصب في قالب كيك مستطيل مبطن بالزيت والدقيق

* تدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية مدة 40 دقيقة حتى تنضج



لعمل صوص الوجه

* يخلط اللبن المكثف المحلى مع اللبنة حتى تختلط تماما

* يضاف إليها عصير الليمون وبشر الليمون والفانيليا ويقلب جيدا حتى الحصول على خليط ممتزج

* يصب على وجه الكيكة وتزين بشرائح الليمون وتقدم باردة







