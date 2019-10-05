Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كيكة الفانيليا والليمون

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:01 م
طريقة عمل كيكة الفانيليا
طريقة عمل كيكة الفانيليا والليمون
Advertisements
هاجر هانئ
كيكة الفانيليا والليمون من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.


مقادير كيكة الفانيليا والليمون
2 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
4 بيض
فانيليا
150 جرام زبدة
2 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1 و نصف كوب سكر
1 كوب لبن

للوجه
1 كوب لبنة
ثلاثة أرباع كوب لبن مكثف محلى
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1 ملعقة صغيرة فانيليا
شرائح ليمون
للوجه

طريقة تحضير كيكة الفانيليا والليمون
* تخفق الزبدة مع السكر
* يضاف إليها البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا ويستمر الخفق
* يضاف بشر الليمون ويستمر الخلط
* يضاف خليط الدقيق مع الباكينج باودر
* يستمر الخلط مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط متجانس وسائل
* تصب في قالب كيك مستطيل مبطن بالزيت والدقيق
* تدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية مدة 40 دقيقة حتى تنضج

لعمل صوص الوجه
* يخلط اللبن المكثف المحلى مع اللبنة حتى تختلط تماما
* يضاف إليها عصير الليمون وبشر الليمون والفانيليا ويقلب جيدا حتى الحصول على خليط ممتزج
* يصب على وجه الكيكة وتزين بشرائح الليمون وتقدم باردة



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور

طريقة عمل كيكة البهارات

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف الخائن الحقيقى وراء أزمة جنش مع الزمالك

الجمهور يتغزل في مي عمر بسبب إطلالتها الأخيرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

للمرة الثالثة..إحالة محافظ المنوفية وآخر لمحاكمة عاجلة لاتهامهما بغسيل أموال

قصة التاج الإثيوبي المسروق في هولندا.. وأسرار مثيرة لاحتفاظ موظف بكنز لمدة 21 عاما

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعات الصلاة.. تعرف على رأي العلماء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور