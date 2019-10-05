طريقة عمل كيكة الفانيليا والليمون

كيكة الفانيليا والليمون من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير كيكة الفانيليا والليمون
2 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
4 بيض
فانيليا
150 جرام زبدة
2 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1 و نصف كوب سكر
1 كوب لبن
للوجه
1 كوب لبنة
ثلاثة أرباع كوب لبن مكثف محلى
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1 ملعقة صغيرة فانيليا
شرائح ليمون
للوجه
طريقة تحضير كيكة الفانيليا والليمون
* تخفق الزبدة مع السكر
* يضاف إليها البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا ويستمر الخفق
* يضاف بشر الليمون ويستمر الخلط
* يضاف خليط الدقيق مع الباكينج باودر
* يستمر الخلط مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط متجانس وسائل
* تصب في قالب كيك مستطيل مبطن بالزيت والدقيق
* تدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية مدة 40 دقيقة حتى تنضج
لعمل صوص الوجه
* يخلط اللبن المكثف المحلى مع اللبنة حتى تختلط تماما
* يضاف إليها عصير الليمون وبشر الليمون والفانيليا ويقلب جيدا حتى الحصول على خليط ممتزج
* يصب على وجه الكيكة وتزين بشرائح الليمون وتقدم باردة
مقادير كيكة الفانيليا والليمون
2 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
4 بيض
فانيليا
150 جرام زبدة
2 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1 و نصف كوب سكر
1 كوب لبن
للوجه
1 كوب لبنة
ثلاثة أرباع كوب لبن مكثف محلى
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1 ملعقة صغيرة فانيليا
شرائح ليمون
للوجه
طريقة تحضير كيكة الفانيليا والليمون
* تخفق الزبدة مع السكر
* يضاف إليها البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا ويستمر الخفق
* يضاف بشر الليمون ويستمر الخلط
* يضاف خليط الدقيق مع الباكينج باودر
* يستمر الخلط مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط متجانس وسائل
* تصب في قالب كيك مستطيل مبطن بالزيت والدقيق
* تدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية مدة 40 دقيقة حتى تنضج
لعمل صوص الوجه
* يخلط اللبن المكثف المحلى مع اللبنة حتى تختلط تماما
* يضاف إليها عصير الليمون وبشر الليمون والفانيليا ويقلب جيدا حتى الحصول على خليط ممتزج
* يصب على وجه الكيكة وتزين بشرائح الليمون وتقدم باردة