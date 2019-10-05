العثور على جثة طفل حديث الولادة أعلى سطح منزل مهجور بإحدى قرى شربين

عثرت طفله اثناء لهوها اعلى منزل مهجور بقرية الاحمدية التابعه لمركز شربين بمحافظة الدقهلية على جثة طفل حديث الولادة .



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة شربين من نقطة شرطة الاحمديه من أحد اهالى القرية بعثور نجلته اثناء لهوها اعلى منزل مهجور على جثة طفل حديث الولاده.



وانتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد الارضى لمكان البلاغ وبالفحص تبين انها جثه لطفل رضيع حديث الولاده نايم علي ظهره ومغطي بالكامل .



وتم نقله للمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النياية بالواقعه التى كلفت المباحث بتكثيف جهودها لكشف لغز الواقعه .