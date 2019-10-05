تعرف على مواعيد وأماكن وأسباب فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات الدورية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية.



وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان للمحافظة، أن من المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها الاثنين المقبل، منطقة الكوثر الجديدة، ومبارك 2.



كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق الضرائب العامة، وضرائب المبيعات، والدير بالنجدة، والمنطقة المحيطة به، وآخر شارع المدارس عن يوم الثلاثاء المقبل.



كذلك وطبقا للخطة الموضوعة لصيانة المحولات الدورية، سيتم فصل التيار الكهربي عن منطقة الأمن المركزى، ومركز تدريب الشرطة يوم الأربعاء المقبل، وأيضا سيتم فصل التيار الكهربى عن تقسيم الأحياء بالغردقة يوم الخميس، وذلك بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.