هل يبيع الزمالك جنش؟ مرتضى منصور يفتح النار على اللاعب: كهربا لعب في دماغك.. ومغردون: ‎#جنش_مش_للبيع

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن المتسبب الحقيقى فى أزمة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم مع النادي، والتى اشتعلت أمس، الجمعة، عقب تصريحات جنش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، والتى طالب فيها بالحصول على مقدم عقده للموسم الجديد، مشيرا إلى أن كهربا يقف وراء أزمة جنش مع الزمالك.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:
- شال الزمالك على ضهره من أول يوم.. عمره ما اتكبر ولا اتذمر على حد.. جنش كابتن من كباتن نادي الزمالك ووجوده في الفريق شيء مفروغ منه.. جمهور الزمالك كله في ضهرك يابو تمارا #جنش_مش_للبيع.
- جنش غلط آه بس من قبله محمود حسن والنقاز وطارق وكهربا وجروس كانت مشاكلهم كلها مادية كلهم غلطانين يعني! في نفس الوقت مرتضى بيطلع يعمل شو عشان يعالج مؤمن زكريا ويطلع مرتضى ف الجهاز الفني يبرر أصل مفيش فلوس ف الخزنة ومشاكل رعاة ومحدش خد فلوس!! #جنش_مش_للبيع.
- جنش زملكاوى وهيفضل زملكاوى اهدا انت وعيالك شوية #جنش_مش_للبيع.
- جنش هو الأصل أحسن جول في مصر #جنش_مش_للبيع.
- يا حاج اسماعيل.. جنش ايه اللى يتباع دا يا حاج اسماعيل.. يا حاج اسماعيل # جنش_مش_للبيع.
- إحنا مع أي حد مننا وشبهنا ضد مرتضى وولاده .. جنش مشجع قبل ما يكون لاعب والي يشترينا عمرنا ما نبيعه بالروح والدم يا جنش #جنش_مش_للبيع.
- لو جنش غلط يتحاسب بس مش عرض للبيع الكل عارف إن جنش مشجع التالتة يمين قبل ما يكون حارس وبعدين الناس زعلانة بيقولك أيوه يتعاقب الكلام ده لو في system والنادى ماشي عليه مش واحد أنا بحب ده وبكره ده في الدنيا قرار للنادى فرد بياخده؟ طيب هو متعصب ياخد قرار ذنبنا إيه #جنش_مش_للبيع.
- الراجل ده عمره ما بخل بنقطة عرق ع الفريق وبيعشق النادي وعمره ما عمل مشكلة برغم قعاده ع الدكة غلط عاقبه لكن متبيعهوش
#جنش_مش_للبيع.
- جنش اللي بيلعب بروحه وقلبه جنش الزملكاوي الـ ١٠١٪ جنش اللي في كل محنة بتظهر مواقفه الرجولية مرتضى المختل هيبيعه عشان خاطر عيون ميرو .. جنش مننا زملكاوي زينا ❤️ #جنش_مش_للبيع.
وكان جنش أكد أنه لم يحصل على مقدم تعاقده من الزمالك، ليرد عليه أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، ويؤكد له أن النادي منتظر مستحقاته لدى الشركة الراعية.
وقال جنش في تصريحات خاصة: "لا أعلم شيئا وممنوعين من الحديث نهائيا في وسائل الإعلام".
ويقوم بعض الوسطاء بمحاولات للصلح بين جنش ومجلس إدارة نادي الزمالك لتعود الأمور بالشكل الأفضل.
أزمة جنش مع الزمالك
وقال مرتضى منصور، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم"، برفقة الإعلامى أحمد جمال، عبر شاشة "الحدث اليوم": "محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الذى خان النادي وهرب للعب فى أفيس البرتغالى، لعب فى دماغ جنش، وتسبب فى هذه الأزمة التى افتعلها جنش للمطالبة بمقدم عقده فى الوقت الذى نبحث تعديله ليليق بما قدمه".
تعديل عقد جنش مع الزمالك
وشدد مرتضى منصور على أنه أعطى تعليماته بتعديل عقد جنش في وقت سابق، وأنه قرر تعديل عقد كل من جنش وطارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعه لتتناسب مع عقود باقي لاعبي الفريق.
خطأ جنش مع الزمالك
وتابع مرتضى منصور: "جنش أخطأ التصرف، وسبق وخالف لائحة النادي بالخروج بتصريحات إعلامية بدون الحصول على إذن مسبق"، مؤكدا أن "عقد اللاعب مع النادي قيمته 3 ملايين جنيه في الموسم مثله مثل محمد صبحي.. لكني رفضت وقلت لا يمكن أن يكون جنش عقده أقل من "محمد أبو جبل وقررت تعديل عقده".
دور كهربا في أزمة جنش مع الزمالك
وأضاف مرتضى منصور أن "كهربا عندما زار جنش فى ألمانيا لعب فى دماغه، ويرغب فى هدم استقرار الفريق، ويحاول ضم اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي".
مغردون: جنش مش للبيع
كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دشنوا هاشتاج #جنش_مش_للبيع بعد السجال الذي دار بينه وبين أمير مرتضي منصور عبر "إنستجرام" بشأن التحدث عن مستحقاته وعدم تكفل الزمالك بعلاجه، ما دعا مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، للتحدث حول عرضه للبيع.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:
- شال الزمالك على ضهره من أول يوم.. عمره ما اتكبر ولا اتذمر على حد.. جنش كابتن من كباتن نادي الزمالك ووجوده في الفريق شيء مفروغ منه.. جمهور الزمالك كله في ضهرك يابو تمارا #جنش_مش_للبيع.
- جنش غلط آه بس من قبله محمود حسن والنقاز وطارق وكهربا وجروس كانت مشاكلهم كلها مادية كلهم غلطانين يعني! في نفس الوقت مرتضى بيطلع يعمل شو عشان يعالج مؤمن زكريا ويطلع مرتضى ف الجهاز الفني يبرر أصل مفيش فلوس ف الخزنة ومشاكل رعاة ومحدش خد فلوس!! #جنش_مش_للبيع.
- جنش زملكاوى وهيفضل زملكاوى اهدا انت وعيالك شوية #جنش_مش_للبيع.
- جنش هو الأصل أحسن جول في مصر #جنش_مش_للبيع.
- يا حاج اسماعيل.. جنش ايه اللى يتباع دا يا حاج اسماعيل.. يا حاج اسماعيل # جنش_مش_للبيع.
- إحنا مع أي حد مننا وشبهنا ضد مرتضى وولاده .. جنش مشجع قبل ما يكون لاعب والي يشترينا عمرنا ما نبيعه بالروح والدم يا جنش #جنش_مش_للبيع.
- لو جنش غلط يتحاسب بس مش عرض للبيع الكل عارف إن جنش مشجع التالتة يمين قبل ما يكون حارس وبعدين الناس زعلانة بيقولك أيوه يتعاقب الكلام ده لو في system والنادى ماشي عليه مش واحد أنا بحب ده وبكره ده في الدنيا قرار للنادى فرد بياخده؟ طيب هو متعصب ياخد قرار ذنبنا إيه #جنش_مش_للبيع.
- الراجل ده عمره ما بخل بنقطة عرق ع الفريق وبيعشق النادي وعمره ما عمل مشكلة برغم قعاده ع الدكة غلط عاقبه لكن متبيعهوش
#جنش_مش_للبيع.
- جنش اللي بيلعب بروحه وقلبه جنش الزملكاوي الـ ١٠١٪ جنش اللي في كل محنة بتظهر مواقفه الرجولية مرتضى المختل هيبيعه عشان خاطر عيون ميرو .. جنش مننا زملكاوي زينا ❤️ #جنش_مش_للبيع.
جنش يرد
حرص محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، على التحدث بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس النادي، عرضه للبيع، على خلفية تصريحاته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".
وكان جنش أكد أنه لم يحصل على مقدم تعاقده من الزمالك، ليرد عليه أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، ويؤكد له أن النادي منتظر مستحقاته لدى الشركة الراعية.
وقال جنش في تصريحات خاصة: "لا أعلم شيئا وممنوعين من الحديث نهائيا في وسائل الإعلام".
ويقوم بعض الوسطاء بمحاولات للصلح بين جنش ومجلس إدارة نادي الزمالك لتعود الأمور بالشكل الأفضل.