هل يبيع الزمالك جنش؟ مرتضى منصور يفتح النار على اللاعب: كهربا لعب في دماغك.. ومغردون: ‎#جنش_مش_للبيع

أزمة جنش مع الزمالك





تعديل عقد جنش مع الزمالك





خطأ جنش مع الزمالك





دور كهربا في أزمة جنش مع الزمالك





مغردون: جنش مش للبيع





جنش يرد





كشف المستشار، رئيس، عن المتسبب الحقيقى فى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم مع النادي، والتى اشتعلت أمس، الجمعة، عقب تصريحاتعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، والتى طالب فيها بالحصول على مقدم عقده للموسم الجديد، مشيرا إلى أنيقف وراءوقال مرتضى منصور، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم"، برفقة الإعلامى أحمد جمال، عبر شاشة "الحدث اليوم": "صانع ألعاب الفريق الذى خان النادي وهرب للعب فى أفيس البرتغالى، لعب فى دماغ جنش، وتسبب فى هذه الأزمة التى افتعلهاللمطالبة بمقدم عقده فى الوقت الذى نبحث تعديله ليليق بما قدمه".وشددعلى أنه أعطى تعليماته بتعديل عقدفي وقت سابق، وأنه قرر تعديل عقد كل منوطارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعه لتتناسب مع عقود باقي لاعبي الفريق.وتابع: "أخطأ التصرف، وسبق وخالف لائحة النادي بالخروج بتصريحات إعلامية بدون الحصول على إذن مسبق"، مؤكدا أن "عقد اللاعب مع النادي قيمته 3 ملايين جنيه في الموسم مثله مثل محمد صبحي.. لكني رفضت وقلت لا يمكن أن يكونعقده أقل من "محمد أبو جبل وقررت تعديل عقده".وأضافأن "كهربا عندما زارفى ألمانيا لعب فى دماغه، ويرغب فى هدم استقرار الفريق، ويحاول ضم اللاعب إلى صفوف".كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دشنوا هاشتاجبعد السجال الذي دار بينه وبينعبر "إنستجرام" بشأن التحدث عن مستحقاته وعدم تكفل الزمالك بعلاجه، ما دعا، للتحدث حول عرضه للبيع.وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:- ‏شالعلى ضهره من أول يوم.. عمره ما اتكبر ولا اتذمر على حد.. جنش كابتن من كباتن نادي الزمالك ووجوده في الفريق شيء مفروغ منه.. جمهور الزمالك كله في ضهرك يابو تمارا ‎#- ‏جنش غلط آه بس من قبله محمود حسن والنقاز وطارق وكهربا وجروس كانت مشاكلهم كلها مادية كلهم غلطانين يعني! في نفس الوقت مرتضى بيطلع يعمل شو عشان يعالج مؤمن زكريا ويطلع مرتضى ف الجهاز الفني يبرر أصل مفيش فلوس ف الخزنة ومشاكل رعاة ومحدش خد فلوس!! ‎#- ‏زملكاوى وهيفضل زملكاوى اهدا انت وعيالك شوية ‎#- ‏هو الأصل أحسن جول في مصر ‎#- ‏يا حاج اسماعيل..ايه اللى يتباع دا يا حاج اسماعيل.. يا حاج اسماعيل ‎#- ‏إحنا مع أي حد مننا وشبهنا ضد مرتضى وولاده .. جنش مشجع قبل ما يكون لاعب والي يشترينا عمرنا ما نبيعه بالروح والدم يا‎#- ‏لوغلط يتحاسب بس مش عرض للبيع الكل عارف إن جنش مشجع التالتة يمين قبل ما يكون حارس وبعدين الناس زعلانة بيقولك أيوه يتعاقب الكلام ده لو في system والنادى ماشي عليه مش واحد أنا بحب ده وبكره ده في الدنيا قرار للنادى فرد بياخده؟ طيب هو متعصب ياخد قرار ذنبنا إيه ‎#- الراجل ده عمره ما بخل بنقطة عرق ع الفريق وبيعشق النادي وعمره ما عمل مشكلة برغم قعاده ع الدكة غلط عاقبه لكن متبيعهوش- ‏اللي بيلعب بروحه وقلبه جنش الزملكاوي الـ ١٠١٪ جنش اللي في كل محنة بتظهر مواقفه الرجولية مرتضى المختل هيبيعه عشان خاطر عيون ميرو .. جنش مننا زملكاوي زينا ⁦❤️⁩ ‎#حرص، حارس مرمى، على التحدث بعدما أعلن، رئيس النادي، عرضه للبيع، على خلفية تصريحاته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".وكانأكد أنه لم يحصل على مقدم تعاقده من الزمالك، ليرد عليهالمشرف العام على الكرة، ويؤكد له أن النادي منتظر مستحقاته لدى الشركة الراعية.وقالفي تصريحات خاصة: "لا أعلم شيئا وممنوعين من الحديث نهائيا في وسائل الإعلام".ويقوم بعض الوسطاء بمحاولات للصلح بينومجلس إدارةلتعود الأمور بالشكل الأفضل.