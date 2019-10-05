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حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ٧٣ متهما في قضية فض اعتصام رابعة لـ ٩ أكتوبر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:22 م
قضية فض اعتصام رابعة
قضية فض اعتصام رابعة
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل جلسة اعادة إجراءات محاكمة ٧٣ متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة " لجلسة ٩ أكتوبر وذلك لندب باحث اجتماعي لبحث حالة المتهم الحدث عمرو ياسين.

وكذلك أمرت المحكمة بعرض المتهمين المطلوب عرضهم على مستشفي السجن.

وطلب دفاع المتهم سلامة عبدالعزيز أحمد بعرضه على مستشفي السجن نظرا لمرضه وسوء حالته الصحية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة ، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام .

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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