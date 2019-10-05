لضمان مستحقاتها.. تستعين بآخرين لخطف طليقها وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

استعانت ربة منزل بشخصين لاختطاف طليقها وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة لضمان حقوقها منه، إلا أن يقظة الأطواف الأمنية التابعة لمباحث القاهرة حالت دون ارتكاب الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وأمر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وجه بتكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية بشارع ترعة الجبل، تناهى لهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط صاحب محل وعامل حال استقلالهم "توك توك" وبصحبتهما المجني عليه مهندس.



بمناقشة الأخير قرر أنه عقب إخلاء سبيله من ديوان قسم شرطة عين شمس فى قضية تعدٍ بالضرب على طليقته، وحال سيره بالشارع محل الضبط فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه وإجباره على استقلال التوك توك إلا أنه استغاث بالقوات وتم ضبطهما.



واعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من طليقة المجني عليه، حيث قاما باستقلال التوك توك وانتظاره عقب إخلاء سبيله وتتبعه فى محاولة لاختطافه لإجباره على توقيع إيصالات أمانة لصالح المذكورة ضمانًا للحصول على مستحقاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

