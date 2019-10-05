إسرائيل على مدار الساعة.. قرار بإدانة نتنياهو في نهاية العام والليكود يرشحه لرئاسة الحكومة.. إطلاق قذائف صاروخية من غزة.. ضابط احتلال يضرب جنوده بسبب جبنهم.. وتل أبيب تنتظر انتقام طهران

قرار إدانة نتنياهو في قضايا فساده نهاية العام

الليكود يرشح نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

ضابط إسرائيلي يضرب جنود الاحتلال بسبب جبنهم

إطلاق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل دون عبور الحدود

إسرائيل تنتظر انتقام إيران بعد محاولة اغتيال قائد بالحرس الثوري

أعلن حزب "الليكود" الإسرائيلي عن استجابة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للاقتراح الذي قدمه رئيس مركزية الحزب حاييم كاتس، بأن تعقد المركزية اجتماعا الخميس المقبل، للمصادقة على أن يكون نتنياهو هو مرشح الحزب لرئاسة الحكومة.وأوضح رئيس مركزية "الليكود" أن القرار ينص على أن الحزب لن يكون جزءا إلا في الحكومة يرأسها نتنياهو، سواء لولاية كاملة أو لجزء من ولاية في إمكانية تناوب.يأتي ذلك بعد أن أعلن "الليكود"، نية نتنياهو الدعوة لانتخابات تمهيدية مبكّرة لرئاسة الحزب، "لقطع شك أحزاب المعارضة، بإمكانية انتخاب قائد لليكود غيره".في سياق منفصل، ضرب ضابط احتلال جنوده غرب مدينة نابلس بسبب جبنهم في مواجهة الشبان الفلسطينيين خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عندما ضرب الضابط على جنوده وقال لهم "أنتم نائمون، اصحوا".وأصيب 3 متظاهرين بينهم ناشط إسرائيلي من شبيبة الحزب الشيوعي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية.وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولة أعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحام البلدة تصدى لهم الشبان بالحجارة من مسافات قصيرة وأجبروهم على الانسحاب تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.عل جانب آخر، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة وتم تحديد عمليتي إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، على إسرائيل ولكنها لم تعبر الحدود.وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية، أعلنت في وقت سابق، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة، مشيرةً إلى أنها انطلقت في "كيسوفيم".وقال موقع "حدشوت بتاخون سدي" الإسرائيلي إنه سمع دوي انفجار في منطقة كيسوفيم بعد انطلاق صفارات الإنذار.من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم، السبت، أن مصادر في وزارة العدل أكدت أن قرار إدانة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن قضايا فساده سيتخذ قبل نهاية العام الحالي.وقالت هيئة البث إن التحقيقات مع نتنياهو مستمرة حول ملفات الفساد الثلاثة الذي تلاحقه، في القضيتين المعروفتين إعلاميا "1000" و"2000".وتتمحور القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الملف 1000"، حول تهم فساد وجهت لنتنياهو بحصوله على هدايا وامتيازات ومنافع شخصية له ولزوجته سارة ولأفراد عائلته من رجال أعمال. وتدور الشبهات حول أن نتنياهو عمل على مساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتشين في الحصول على تأشيرة مكوث في الولايات المتحدة، مقابل الهدايا والامتيازات التي حصل عليها.أما "القضية 2000"، فتتعلق بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".وبدأت جلسات الاستماع يوم الأربعاء الماضي، حول الادعاءات المتعلقة بـ "القضية 4000"، التي تتمحور حول منح نتنياهو امتيازات لشركة "بيزك للاتصالات" ومالكها رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية داعمة له في موقع "والاه" الإلكتروني.ويمثل نتنياهو طاقم يضم 10 محامين سيحضرون جلسات الاستماع إلى الادعاءات في ثلاثة ملفات فساد منسوبة له تتصل بـ"الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".في سياق آخر، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، أن إسرائيل تنتظر انتقام إيران من محاولة تل أبيب اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.وقال المحلل العسكري بـ"يديعوت أحرونوت" العبرية، "رون بن يشاي"، إن الموساد يقف وراء محاولة الاغتيال، موضحًا أن فريق الاغتيال "مرتبط ومأجور دخل إلى إيران، وقام بشراء عقار مجاور لحسينية المرحوم والد اللواء سليماني في كرمان، وبعد الاستقرار قام الفريق بإعداد نحو 500 كجم من المتفجرات، لوضعها تحت الحسينية عبر إيجاد ممر تحت المبنى، بغية تفجيره عند تواجد سليماني، الذي دأب الحضور سنويا لحسينية والده في أيام تاسوعاء وعاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين".وأشار بن يشاي إلى أنه "ليس واضحا ما الذي تشوش، وكيف تمكن الإيرانيون من كشف فريق الاغتيال واعتقال أفراده قبل تنفيذ خطتهم".وتوقع بن يشاي أن "يحاول سليماني ومقاتلوه، بمصادقة القائد الأعلى علي خامنئي، الانتقام من إسرائيل، التي ينسبون إليها المبادرة للاغتيال وهم يعتقدون الآن أن لديهم الشرعية لتنفيذ انتقام كهذا، ولذلك يتعين على إسرائيل رفع مستوى الحذر والتأهب، في البلاد وخارجها".