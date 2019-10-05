مصيدة دبابات .. البطل محمود الشيخ: جبن اليهود وخوفهم خلاهم يضربوا بعض لما شافونا

البحر الأحمر بها العديد من الأبطال الذين شاركوا في معركة النصر فى حرب اكتوبر 73 ، ومن ضمن هؤلاء من أبطال القصير محمود محمد حسين عبيد الخطيب الأنصارى الخزرجى الشهير بـ (محمود الشيخ ).



البطل محمود محمد حسين عبيد نجل قطب من أقطاب الصوفية بالقصير من آل الخطيب الأنصارى الخزرجى وأنت تجالسه وهو يسرد ويحكى يخال لك أنك أمام خبير عسكرى استراتيجى-وقد حضر التجربة-وجدانيًا تراه تارة يتحدث بفرح وأخرى بحزن عميق على رفقاء الدرب من القصير وخارجها من جميع أرجاء مصر المحروسة الذين قضوا نحبهم -شهداء - لاسترداد الكرامة والثأر من عدوان 5يونيو1967م .



ويحكى الرقيب مجند محمود الشيخ والذى قضى مدة تجنيده عشر سنوات حضر فيها نكسة 1967م وحرب الاستنزاف 1969م/ 1970م وملحمة اكتوبر 1973م أنه فى حوالى الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت السادس من أكتوبر 1973م العاشر من رمضان المعظم 1393هـ كان يجلس على الشاطىء الغربى لقناة السويس فى القنطرة غرب يتوضأ لأداء صلاة الظهر وهو لا يرتدي سوى (الفانلة الداخلية) وهذا يدل على مدى السرية والكتمان قائلا:" وتخيل أنك بعد ساعة واحدة ستبدأ ملحمة العبور".



ويضيف الشيخ :"كنت تابع لـ اللواء 18 مشاة حضرت نكسة 1967م وانتصار أكتوبر وقضيت العشر سنوات وكلما جاءت ذكرى أكتوبر أجلس أمام التلفاز اعيد الذكريات ومن معى ممن استشهدوا وهم كثر واليوم وأنا جالس افتكرت المرحوم الشهيد"فتحى النمر" وكنا إخوة والحمدلله مرت الأيام والقادم أحلى إن شاءالله، وطبعًا حضرنا معركة 67م واستدعونا فى 1973م وشعرنا أننا نبحث عن الثأر للهزيمة وكنت فى اللواء18 مشاة بقيادة اللواء فؤاد عزيز غالى فى الجيش الثالث فى السويس وتمركزنا فى القنطرة غرب وكانت كتيبتنا (رأس كوبرى ) بمعنى أنها تعبر قبل جميع الكتائب لتمشيط الطريق لمن يعبر بعدها ومع بدء المدفعية المصرية الثقيلة فى التمهيد النيرانى للعبور.



وأضاف :" فى الساعة الثانية والثلث رأينا الطيران المصرى يعبر فوقنا فى مشهد رأينا معه سيناء (ولعت )والثانية والنصف عبرنا وعلى يميننا الصاعقة إلى أن وصلنا القنطرة شرق بلا التحامات مع العدو باستثناء طائرة إسرائيلية قادمة خرج إليها الصاروخ فضربها فتهاوت شظاياها على رءوسنا ونحن منبطحين على الأرض وسرنا إلى ما بعد القنطرة شرق إلى منطقة يكسوها الحشائش ومكثنا فيها.



ويضيف: "كنت مع قائد الكتيبة ماسكًا لجهاز الإشارة وفى الساعة الحادية عشرة ليلًا تنامى إلى أسماعنا صوت دبابات هادئ للغاية والغريب أنها قادمة من طريق العريش وليس القنطرة لتكون مصرية وهنا ساورنا الشك فلو كانت من القنطرة فمعناها أن قواتنا عبرت فاتصلنا بمؤخرة الكتيبة فسألناها هل مرت دبابات فنفوا بل قالوا كلما أقمنا كوبرى يضرب والكتيبة لابد أن تقسم سرايا كل سرية تبعد عن أختها بحوالى كيلومتر ونحن سريتنا آخرها فنحن سرية الرئاسة للكتيبة فأخبرتنا السرية الأولى بأن الدبابات بالفعل آتية من طريق العريش وكان معى القائد رحمه الله المقدم "عمر يونس" وكان من الفيوم -كان راجل بتاع ربنا بصراحة - فأمرنى بسؤال لإشارة السرية الأولى كم عدد الدبابات القادمة فردوا العدد 11 دبابة فأمره بإغلاق الجهاز وعدم الحديث بتاتًا ومرت الدبابات على السرية الأولى بفتح تشكيل ثم مرت الدبابات بالسرية الثانية وأمره بغلق الجهاز إلى أن وصلوا إلينا ونحن نختبئ ونتوارى فى حضن كتلة الحشائش وتوقفت الدبابات وبيننا وبينهم قرابة 25 مترا واحتبست الأنفاس ونزل منها اثنان وهما يتحدثان بالعبرية.



واستطرد محمود الشيخ أنه جاء أمر المقدم "عمر يونس "بعدم التحرك حتى أن ملازم أول قال له بالحرف الواحد "كده يا فندم سيصطادونا مثل العصافير" فرد ممنوع الحركة ومن سيتحرك سأضربه بالنار وبالفعل بعد حديث الضابطين الإسرائيليين بالعبرية صعدا دبابتهم وأنزلت الدبابة مدفعها وأطلقت دانة -طول الطلقة متر- فى الأرض فحدث ما يشبه بالزلزال للأرض ونحن معها (الشىء العلوى أصبح بالأسفل )والغريب أننا من شدة الحرص والخوف ثبتنا بطريقة غريبة-هو من عندالله- فقد أتانا ثبات وصبر غريب ثم تركونا باتجاه القنطرة وعرفنا أنها خدمة مرور للدبابات الإسرائيلية يوميًا من العريش للقنطرة (157) كيلو متر ثم تعود وشعروا بعدم وجود أحد وجمعنا المقدم القائد وقد خرجنا وكأننا كنا فى ثلاجة وعرقنا كمياه باردة تكسو أجسامنا".



وتابع الشيخ أن القائد أمر بجمع قادة السرايا فجاء ثلاثة نقباء ومع كل نقيب تسعة من حملة الـ( آر - بى - جى ) لضرب الأهداف كالمدرعات والدبابات، وفى الليل أمرنى ورئيس غرفة العمليات بأن نحضر ونجمع الجند من حملة الـ( آر - بى - جى ) مذكرًا إياهم بأن العدو أمامهم وخلفهم ويقصد الدبابات الإسرائيلية المنتظر عودتها من القنطرة خلفهم وبدأت خطة القائد بعمل كمين للدبابات عبر السرايا فرد من الجنود يمين وآخر شمال من الجند المعاقبين حملة الـ( آر - بى - جى ).



وشدد عليهم قائلًا: "الـــ 11 دبابة مش عايزهم يرجعوا وفى قرابة الساعة الثانية إلى الثالثة فجرًا لاحت الدبابات فى الأفق ونحن مع ضوء القمر ليلتها نلاحظ تقدمها و(العيال بتوع الـ ( آر - بى - جى ) من فرحتهم لم يصبروا على دخول الدبابات ) مجتمعة فى الكمين ومع دخول أول خمس دبابات قاموا بتفجيرها وهنا تخبطت باقى الدبابات وهنا يبرز الجبن اليهودى فمن الخوف والارتباك بدأت الدبابات فى ضرب بعضها البعض من التخبط وفى الصباح رأينا منظرًا -لاحول ولا قوة إلا بالله- وعلى الطريق وكان أسفلت (افرولات ) ملابس ملتصقة وبها شعورهم وأشلاء وجثث مكومة فوق بعضها وكأنها كانت مفرمة وجميع من بالدبابات قتلوا ووقع بأيدينا خمسة دبابات سليمة والباقى تحطم واستطلعنا الأمر وأخرجت بطاقة -كارنيه - من جيب أحدهم فوجدته (قائد سرية دبابات وطالب في جامعة تل أبيب) .

