اللحاد وحلم يوسف.. مشاهدات عروض نوادي مسرح الشرقية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مشاهدات عروض نوادي المسرح بفرع ثقافة الشرقية والتي تستمر حتى 6 أكتوبر الجاري، بحضور لجنة المشاهدة بمسرح قصر ثقافة الزقازيق والمكونة من الكاتب يسرى حسان، والمخرج شريف صلاح الدين، والمخرج أحمد الصعيدي، حيث تم مشاهدة عرضين مسرحيين لفرقتى نوادى مسرح قصر ثقافة الزقازيق على مسرح القصر هما "صك الغفران" للمخرج محمد هاشم، والعرض الثاني بعنوان "ميت أبو شراب" للمخرج أحمد عبد الرزاق.



ثانى أيام المشاهدات قامت اللجنة بالتوجه لقصر ثقافة بلبيس لمشاهدة عرض "اللحاد" تأليف عبد الفتاح قلعة وإخراج أحمد عبد القادر، تدور الأحداث حول تدهور أحوال الفن والفنانيين والإبداع وغياب الجمهور للمبدعين، فيما اضطر الرسام للذهاب إلى القبور لإنتاج وعرض إبداعاته بين رفات الموتي لزائري القبور الغائبين، ليصطدم بواقع مرير وقهر عجيب عندما يقع فى مفارقات المقارنة بينه وبين حارس القبور، ليقنعه اللحاد أنه لا وجود للفن والإبداع فيشتعل الصراع وتتصاعد الأحداث فى إطار هذا القهر، بينما جاء العرض الثاني بعنوان "لعبة" تأليف وإخراج شريف نصار، وتدور الأحداث حول حلم الفن لكل شخص يحب ويعشق خشبة المسرح وعن ابن يعيد نصوص والده القديمه ويحيي مسرحه، أما العرض الثالث "قطايف أفندي" تأليف وإخراج ياسين رياض، وتدور الأحداث حول قضية الهجرة غير الشرعية وكان السبب فيها بخل الأب على أبنائه، والعرض الرابع بعنوان "حلم يوسف" تأليف بهيج إسماعيل وإخراج سيد جلال وتدور الأحداث عن الصراع القائم بين الخير والشر بين الأرض والعرض.