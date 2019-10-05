«ثقافة الغربية» تناقش خفايا حصار السويس

واصلت المواقع الثقافية لفرع ثقافة الغربية احتفالاتها بمناسبة ذكرى مرور 46 عاما على انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 73، حيث تناول قصر ثقافة المحلة الكبرى أهم المحطات في حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي استطاع بحنكة بالغة إدارة الأمور قبل بدء هجوم القوات المسلحة على خطوط دفاع العدو.





ومحقق الرئيس الراحل السادات أعظم انتصارات العرب في التاريخ المعاصر، وكيف استكمل مشوار النضال بزيارة للكنيست الإسرائيلي في خطوة تحدث عنها العالم كثيرا، كما شهد القصر إقامة مسابقة فنية للرسم بين العديد من طلبة المدارس للتعبير عن بسالة وقوة القوات المسلحة تخللها الحديث عن شهداء مصر الأبرار من الشرطة والجيش والتضحيات الكبيرة التي قدمها الأبطال لرفعة هذا الوطن واستقلال أراضيه.





وناقشت مكتبة العامرية الثقافية كتاب بعنوان "الحرب طريق السلام" الإذاعي اللامع حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وأحد أشهر المراسلين خلال أحداث حرب أكتوبر المجيدة، والذي استعرض في كتابه أهم الصور المختلفة للمجتمع المصري قبل اندلاع الحرب، وكيف كانت استعدادات القوات المسلحة لخوض الحرب وتحرير أرض سيناء من المحتل، ومن جانبها أكدت مكتبة صرد الثقافية على قوة الشعب المصري وعدم تقبله لاحتلال أرضه أو المساس بمقدراته وسيادة أراضيه، ودعت مؤسسات المجتمع المدني بضرورة عقد الندوات والفعاليات الثقافية والفنية لتعريف أطفال وشباب مصر بما يقدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات في سبيل الحفاظ على مصر وشعبها.





قدمت مكتبة كفر حجازي الثقافية عرضا مشوقا للأطفال من رواد المكتبة عن أهم أحداث حرب أكتوبر، واستعرضت خلال مناقشة لكتاب "خفايا حصار السويس" ألمع الأسماء في تاريخ العسكرية المصرية، فيما استعرضت ريهام عبد الله خلال المناقشة نضال شعب السويس ضد القوات الاسرائيلية التي حاصرت المدينة لأكثر من 100 يوم شهدت كفاحا كبيرا وبطولات رائعة توجت في النهاية بانتصار أبناء المدينة الباسلة على العدو وكبدته خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.