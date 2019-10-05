قصة التاج الإثيوبي المسروق في هولندا.. وأسرار مثيرة لاحتفاظ موظف بكنز لمدة 21 عاما

موظف هولندي من أصول إثيوبية، دفعه القدر لاستضافة شخص في منزله في نهاية التسعينيات، وخلال استضافته عثر في حقيبته على كنز أثري يعود إلى بلاده الأم إثيوبيا، وهو تاج أثري، لم يستطع الموظف الحديث عن هذا الكنز وظل محتفظا به طوال هذه المدة حتى يستطيع إرجاعه إلى بلاده في أمان.



البداية ترجع إلى قبل 21 عاما تحديدا في عام 1998، حين لاحظ موظف مدني هولندي من أصول إثيوبية ويدعى "سراك أصفو"، وجود شيئا لامعا في حقيبة ضيف كان يقيم في منزله، فدفعه الفضول إلى فتح الحقيبة وعثر بداخلها على تاج مذهل.



قال السيد سراك، الذي انتقل إلى هولندا كلاجئ سياسي في السبعينيات، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا في أمستردام: "لم أصدق عيني.. شعرت بالخيانة فقد استخدم منزلي لتهريب التراث الثقافي من إثيوبيا، كنت أعرف أن الأمر يتعلق بالتاريخ الإثيوبي والمملكة الإثيوبية"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.



شعر سراك بالمسئولية وضرورة إرجاع هذا التراث لبلاده، ولكنه لم يستطيع إعادة حينها إلى السلطات الإثيوبية خوفا من اشتباه الحكومة فيه بأنه ربما كان متواطئ في عملية السرقة، وخشى أن يتم سرقت التاج مجددا، ظلت المخاوف تطارده خاصة أنه لم يرد تسليمه إلى السلطات الهولندية، لأنه قلق من تحفظ السلطات عليه في متحف وبهذا لن يعود إلى بلاده مجددا.



قرر حينها الموظف البسيط أن يحتفظ بهذا الكنز لحين عودته سالما لبلاده، واتخذ قرار عدم الإفصاح عن امتلاكه لهذا التاج إلا في حالة وجود حكومة أثيوبية جديدة، ويروي سراك تفاصيل حصوله على التاج لصحيفة نيويورك تايمز، فقد ألق باب المنزل وأخرج التاج من الحقيبة واحتفظ به، وطرد الزائر خارج منزله.



لم يحدد سراك هوية الزائر خوفا على سلامته، وقال إنه لا يعرف كيف صدقه حينها واستقبله كضيف، ولمدة 21 سنة، أخفى سراك التاج الأثري في منزله، وقال "عندما رأيته، شعرت بعاطفة شديدة.. كنت أعلم أنه لا ينبغي أن يكون هنا، ليس في منزلي، وليس في هولندا".



وخلال العام الماضي، بعد تنصيب رئيس وزراء جديد لإثيوبيا وهو أبي أحمد، قرر سراك أن الوقت قد حان لمحاولة إعادة التاج، واثقًا من أن الحكومة الجديدة ستتعامل مع العودة بشكل صحيح، واتصل بمحقق هولندي مستقل في قضايا الجرائم الفنية، ويدعى آرثر براند، الذي وضع التاج في منشأة فنية مشددة في هولندا ونبه الشرطة الهولندية.



وقال تون فان فيك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية إن المسؤولين كانوا يحققون، وكان يجب تحديد مدى أصالته بالتعاون مع السلطات الإثيوبية". وقال السفير الإثيوبي في هولندا، آبي ويلدو هاجوس، إن المناقشات جارية مع وزارة السياحة والثقافة الإثيوبية لإعادة التاج المسروق إما إلى الكنيسة التي سُرقت منها أو إلى متحف في إثيوبيا، متابعا: "الأمر متروك لأصحاب المصلحة الإثيوبيين لتحديد أين يجب أن يذهب".



فيما قام جاكوبو جنيسي، وهو باحث مشارك في جامعة أكسفورد ومتخصص في التحف الإثيوبية، بفحص التاج في أمستردام قبل بضعة أسابيع وقال إنه يعتقد أنه حقيقي، ويعتقد أنه ربما كان تاجًا ليتورجيًا يستخدم في الاحتفالات المسيحية الأرثوذكسية، حيث تتبع صورة يرتدي فيها كاهن التاج في عام 1993، أي قبل سنوات قليلة من اختفائه.



وقال السيد جنيسي إن التاج قد سُرق في التسعينات من كنيسة بقرية تشيليكوت، على بعد 75 ميلًا من الحدود مع إريتريا، والتاج مصنع بشكل نادر فهو يعد واحدا من 20 تاج لليتورجي موجود فقط.



ووضع السيد جنيسي سعرا للتاج المسروق، ورجح أنه يتراوح من 40 إلى 50.000 يورو، أي حوالي 44000 إلى 55000 دولار، موضحا أن هذا الرقم هو الحد الأعلى الممكن دفعه للقطع الأثرية الإثيوبية.



وتأتي عودة هذا التاج إلى بلاده الأصلية مجددا بالتزامن مع تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2017 بأنه سيعطي أولوية لاستعادة مؤقتة أو دائمة للقطع الأثرية الأفريقية إلى بلدانها الأصلية في غضون السنوات الخمس المقبلة، ويعمل المسؤولون الإثيوبيون مع متحف فيكتوريا وألبرت في لندن سعيًا لاستعادة قطع أثرية من القرن التاسع عشر، بما في ذلك التاج والكأس وفستان الزفاف والمجوهرات التي نهبتها القوات البريطانية.



وكان قد أعاد المتحف الوطني للجيش في لندن قفلين للشعر من رأس إمبراطور أثيوبي في القرن التاسع عشر، وكان جزءًا من مجموعته، وقال السيد جنيسي إنه يعتقد أن التاج الإثيوبي الذي وجده السيد سارك سيكون بمثابة اختبار لقدرة إثيوبيا على رعاية هذه الأشياء الأثرية.