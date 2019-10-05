احذري.. استخدام حبوب منع الحمل كعلاج لـ الهرمونات

تشير دراسة جديدة أجريت مؤخرا في من مستشفى بريجهام ومستشفى النساء في الولايات المتحدة، إلى أن الفتيات المراهقات اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل لتنظيم الهرمونات النسائية، يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض مرتبطة بالاكتئاب.



ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 16 عامًا، والذين يتناولون حبوب منع الحمل عن طريق الفم لتنظيم الهرمونات النسائية، قد أبلغوا عن أعراض الإكتئاب، مثل: البكاء، ومشاكل النوم، وفقدان الشهية، أو الأكل بشراهة.



ويقول الأطباء المشرفون على الدراسة، إن أعراض الاكتئاب يمكن أن تكون أخف عندما يتم تشخيصه مبكرا، ومع ذلك يكون لها تأثير عميق على نوعية حياة شخص ما، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال مؤلف الدراسة الدكتور أنوك دي ويت، ان تناول حبوب منع الحمل من فترة المراهقة، والتي يتم وصفها لعلاج الهرمونات، يمكن ان تزيد من خطر الإصابة بـ الاكتئاب.



وقام الباحثون المشرفون على الدراسة بتحليل بيانات أكثر من 1000 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 16 و 25 عامًا، حيث اكدت نتائج الدراسة إلى أن الفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا، ويتناولون حبوب منع الحمل لتنظيم الهرمونات النسائية، كانوا أكثر للإصابة بالاكتئاب بنسبة 21%.