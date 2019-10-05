استعدادات وتأهب لاستقبال احتفالات العيد القومي ومولد السيد البدوي بالغربية والمحافظ يوجه بانتظام الخدمات للمريدين ورفع حالة الطوارئ وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والغلال..صور

# محافظ الغربية يوجه برفع الاستعداد القصوي فى احتفالات "6 أكتوبر – العيد القومي – المولد الأحمدي"

# تكليفات بتجنب أعطال الكهرباء وتفعيل غرف العمليات للمديريات لاستقبال مليون زائر

# توفير خيم طبية مجهزة بمحيط المسجد الأحمدي وتكليف هيئة الاسعاف بعرض خطة العمل وأماكن التمركز



أعطي اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته المشددة للجهاز التنفيذي بالمحافظة كلًا في نطاقه ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة القادمة والتي تضم عددا من المناسبات الهامة تتمثل في احتفالات (6 أكتوبر – العيد القومي للمحافظة – المولد الأحمدي) .



وجاء في شأن استعدادات المولد الأحمدي في الفترة من 11- 17/10/2019 للخروج بها على غرار العام الماضي حيث لم يحدث شيء يعكر من صفوها.



وأعطي المحافظ توجيهاته الهامة إلى وكيل وزارة التموين بالغربية بزيادة المخزون الاستراتيجي للمحافظة من (أرز – سكر – زيت – بوتوجاز – دقيق) وجميع السلع الأساسية الأخرى خلال الفترة القادمة وخاصة خلال احتفالات المحافظة بالمولد الأحمدي لوجود أكثر من مليون زائر خلال هذه الفترة.



كما وجه وكيل وزارة الكهرباء برفع درجة الاستعداد والطوارئ تجنبًا لحدوث أعطال نتيجة زيادة الأحمال وتفعيل دور غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وإجراء التجارب العملية لربط المحولات بالديزل قبل حلول المولد الأحمدي وتوفير خيم بجانب كل ديزل لفرق الطوارئ مزودة بالمعدات وقطع الغيار اللازمة.



ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالالتزام بالذبح داخل المجازر فقط وبالمجان وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالذبح في الشوارع ، مع قيام حي أول وثان طنطا بتكثيف حملات النظافة خلال فترة المولد ، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل المياه إلى الساري وتوفير سيارات المياه في أماكن التجمعات ، مؤكدًا على الإنتهاء من كافة التجهيزات قبل موعد الاحتفالات بفترة كافية.



كما كلف إدارة الحماية المدنية بالمتابعة الدورية والتأكد من إحكام السيطرة وتنفيذ خطة تأمين قطاعات محيط المسجد الأحمدي وتوفير معدات وأفراد الإطفاء وعرض تقرير بالموقف أولًا بأول.



وكلف وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وفريق الطوارئ المركزى على مدار اليوم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير خيم طبية مجهزة بمحيط المسجد الأحمدي ، وتكليف هيئة الأسعاف بعرض خطة العمل وأماكن التمركز أثناء فترة الاحتفال.



أصدر محافظ الغربية تعليماته لرؤساء المدن والأحياء برصف الشوارع الرئيسية أولًا كلًا في نطاقه كمرحة أولى ثم رصف الشوارع الرابطة الفرعية كمرحلة ثانية وذلك بعد عمل محاضر انضمامية مع (شركة مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الغاز – الإتصالات) ، مشيرًا أنه تم إعتماد مخطط تطوير كورنيش ترعة القاصد كاملًا بمدينة طنطا.



كما أوضح أيضًا أنه تم الإنتهاء من رصف أكثر من 40 شارعا بطول 28.5 كم بمدينة المحلة الكبرى بتكلفة 75 مليون جنيه في العام السابق ومن المقرر البدء في شوارع (البحر - نعمان الأعصر- شكري القواتلي – محب – الجلاء) في العام المالي الحالي..