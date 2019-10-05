أحمد فريد: انتظروني مع الزعيم في فالنتينو.. فيديو

كشف الفنان أحمد فريد عن كواليس أعماله في شهر رمضان المقبل، مؤكدا لكاميرا "صدى البلد" أنه سيشارك في مسلسل فلانتينو بطولة الفنان عادل إمام.



وأضاف أحمد فريد، أنه يجسد دور زوج يقوم بتعويض زوجته عما فقدته في حياتها مع حرصه على المساواة في المعاملة معها ومع والدته حتي لا تقوم حرب بينهما بسبب غيرة الأم على ابنها.



مسلسل "فالنتينو" يعد التعاون الأول بين عادل إمام والسيناريست أيمن بهجت قمر والسابع مع نجله رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين و إخراج رامى إمام .





يذكر أن آخر أعمال أحمد فريد هو مسلسل "اختراق"، والذي يجسد فيه دور رشدي وهو دكتور مصري يذهب لمؤتمر صحفي في أوروبا ويحدث تفجيرا، ويتهم هو وزميله بأنهما إرهابيين.