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كيف تحقق الوساطة التوافق المصري الإثيوبي في اجتماعات سد النهضة ؟ ..فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:30 م
سد النهضة
سد النهضة
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شيرين عادل
قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن طرح إثيوبيا الحالي لا يتناسب مع الأوضاع المصرية خاصة في ما يتعلق بمطلبها بفتحة ملء السد وإدارة تشغيله.

وأكد السفير صلاح حليمة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MNC مصر"، أن مصر تصر على أن لا يقل عن 40 مليار م3 أما الجانب الإثيوبى فيتحدث عن 35 م3، لافتًا إلى أنه يتوقع حدوث نوع من الوساطة التى تعد إحدى الطرق الواردة للاتفاق بين الجانبين المصرى والإثيوبى. 

وأشار السفير صلاح حليمة، إلى وجود آلية كان قد سبق إنشاؤها فى اجتماع عقد 2018، أما الآلية المخصصة فى الوقت الحالى فهى اللجنة الوطنية العلمية. 

وتابع السفير صلاح حليمة، أن الأطراف التى ستعمل دور الوساطة بين الجانبين المصرى والإثيوبى؛ ستعمل على التوازن بين حق مصر ألا يكون هناك ضرر لحصتها، وأن يتواجد الضمان عند إدارة تشغيل السد أثناء فترة الملء.

يذكر أنه انتهت مساء أمس، الجمعة، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الموارد المائية والري في كل من مصر، والسودان، وإثيوبيا، في الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي.

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