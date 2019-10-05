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اقتصاد

الإسكان تطرح 20 ألف شقة لـ محدودى الدخل.. تعرف على الشروط

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:32 م
مى عبدالحميد الرئيس
مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الدولة ستطرح خلال أسابيع قليلة نحو 20 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعها للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالوجه البحرى ومدن القناة بنفس شروط الإعلان العاشر بالمشروع.

وأضافت عبدالحميد لــ"صدى البلد"، أن الوحدات ستنقسم بين مساحة 90 مترا مربعا و75 مترا مربعا، عبارة عن غرفتين وصالة و3 غرف وصالة وسيتم تحديد المساحة بناء على رغبة الحاجزين.

وأكدت أن الشروط تتضمن التسليم خلال 3 سنوات مثل الإعلان العاشر، وتقسيط المقدم على 30 شهرا بدفعات ربع سنوية متساوية بقيمة 2000 جنيه للوحدة 3 غرف وصالة و1500 جنيه للوحدة غرفتين وصالة.

كما يشترط ألا يكون سبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن الإسكان الاجتماعى أو قرض إسكان تعاونى، على ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 عاما.

وتابعت أنه جارى رصد مساحات الأراضى المتاحة للصندوق من المحافظات ودراستها وبدء خطة ترفيقها تمهيدا للبدء فى تنفيذ الوحدات خلال العام المقبل 2020.
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