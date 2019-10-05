Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطهير مخرات الأقصر استعدادا لمواجهة السيول

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
أعلنت محافظة الأقصر الانتهاء من إعداد خطة شاملة لمواجهة السيول بدأت بتطهير مخرات السيول بمدن المحافظة السبع وإزالة أي إشغالات في طرق ومسارات السيول التي تهاجم المدينة من خلال تخومها مع سلاسل جبال البحر الأحمر.

شملت الخطة تأمين المقابر الأثرية بالبر الغربي من خلال إقامة عتبات ومصدات لمنع وصول المياه إلى تلك المقابر التى تنبه المصري القديم بحفرها داخل الجبل وبعيدا عن مسارات السيول لوقايتها من العديد من المخاطر، كما تم التنسيق بين أجهزة المحافظة لربط خططها لمواجهة السيول مع خطط قطاع الآثار المصرية بهذا الشأن ورفع حالة الطوارئ بين أجهزة الدفاع المدني والإنقاذ والأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة السيول، والتأكد من جاهزية أجهزة المحافظة لأي أحداث طارئة.

وأوضح محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم أهمية وضع خطط وسيناريوهات لأى أزمة محتملة وذلك لضمان سرعة احتوائها فى حالة وقوعها ، وشدد على ضرورة جمع و دراسة كافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة ووضع خرائط لإدارة الأزمة بشكل منظم وسريع، كما أكد إعداد الخطط المحكمة للأزمات المختلفة من سقوط أمطار غزيرة وانقطاع التيار الكهربائى وانهيار المنازل ببعض القرى .

كما أكد ضرورة تشكيل لجنة بالتنسيق مع هندسة الرى لتفقد و تطهير مخرات السيول وإزالة الحشائش في مراكز الطود وإسنا وأرمنت، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال أي سيول قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نادي إف سي مصر بالجولة الثالثة للدوري

فايلر يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام أسوان

علي جمعة يوصي بترديد حسبي الله ونعم الوكيل 450 مرة لهذا السبب

استحالة يكونوا بشر.. زوجان قتلا 20 سيدة وألقوا قلوبهن للكلاب

الأشعة تثبت إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5- 10- 2019.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور