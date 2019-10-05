تطهير مخرات الأقصر استعدادا لمواجهة السيول

أعلنت محافظة الأقصر الانتهاء من إعداد خطة شاملة لمواجهة السيول بدأت بتطهير مخرات السيول بمدن المحافظة السبع وإزالة أي إشغالات في طرق ومسارات السيول التي تهاجم المدينة من خلال تخومها مع سلاسل جبال البحر الأحمر.





شملت الخطة تأمين المقابر الأثرية بالبر الغربي من خلال إقامة عتبات ومصدات لمنع وصول المياه إلى تلك المقابر التى تنبه المصري القديم بحفرها داخل الجبل وبعيدا عن مسارات السيول لوقايتها من العديد من المخاطر، كما تم التنسيق بين أجهزة المحافظة لربط خططها لمواجهة السيول مع خطط قطاع الآثار المصرية بهذا الشأن ورفع حالة الطوارئ بين أجهزة الدفاع المدني والإنقاذ والأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة السيول، والتأكد من جاهزية أجهزة المحافظة لأي أحداث طارئة.





وأوضح محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم أهمية وضع خطط وسيناريوهات لأى أزمة محتملة وذلك لضمان سرعة احتوائها فى حالة وقوعها ، وشدد على ضرورة جمع و دراسة كافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة ووضع خرائط لإدارة الأزمة بشكل منظم وسريع، كما أكد إعداد الخطط المحكمة للأزمات المختلفة من سقوط أمطار غزيرة وانقطاع التيار الكهربائى وانهيار المنازل ببعض القرى .



