حازم ايهاب يكشف حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل كإنه إمبارح .. فيديو

كشف الفنان الشاب حازم ايهاب عن أهم أعماله الفنية التي سيظهر فيها خلال الفترة المقبلة.



وأكد حازم ايهاب في تصريح لـ "صدى البلد" أنه يقوم حاليا بتحضير مسرحية "سكة سفر " من تأليف و إخراج وليد طلعت، حيث ستعرض ايام الخميس والجمعة والسبت على مسرح الهوسابير.



وأوضح حازم ايهاب أن المسرحية تدور حول المواطن الذي يريد السفر للخارج لتأمين مستقبله ولكن يسيطر عليه شعور جارف بحب البلد.



من ناحية اخرى أكد حازم ايهاب انه لا يوجد جزء ثاني من مسلسل "كأنه إمبارح" لأنه تم وقفه انتاجيا ولا يوجد سيناريو جديد للاحداث حتي الان.