Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حازم ايهاب يكشف حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل كإنه إمبارح .. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
ندى فكري - عدسة أحمد بيسو
كشف الفنان الشاب حازم ايهاب عن أهم أعماله الفنية التي سيظهر فيها خلال الفترة المقبلة.

وأكد حازم ايهاب في تصريح لـ "صدى البلد" أنه يقوم حاليا بتحضير مسرحية "سكة سفر " من تأليف و إخراج وليد طلعت، حيث ستعرض ايام الخميس والجمعة والسبت على مسرح الهوسابير.

وأوضح حازم ايهاب أن المسرحية تدور حول المواطن الذي يريد السفر للخارج لتأمين مستقبله ولكن يسيطر عليه شعور جارف بحب البلد.

من ناحية اخرى أكد حازم ايهاب انه لا يوجد جزء ثاني من مسلسل "كأنه إمبارح" لأنه تم وقفه انتاجيا ولا يوجد سيناريو جديد للاحداث حتي الان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حازم إيهاب يشارك تامر عاشور في غناء محظوظ بالاسكندرية

جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط على مسرح نجيب الريحاني. .غدًا

حازم إيهاب على مسرح الهوسابير بـ سكة سفر

ترشيحاتنا

فايلر يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام أسوان

أيمن نصري:هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تجندان شباب الإخوان للهجوم على مصر

بقرار أمني.. نقل مباراة الزمالك ونادي مصر إلى ملعب السلام

اخبار الرياضة.. قرارات مجلس الخطيب النارية.. مرتضى منصور يتوعد جنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك

أعرف جيدا أخطائي.. منة فضالى تعترف بأنها شخصية غير مثالية

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعات الصلاة.. تعرف على رأي العلماء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور