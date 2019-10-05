في اليوم العالمي للمعلم.. النقيب: التعليم يمثل الرافعة الأولى لحضارة المجتمعات وتقدمها

صرح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بأن التعليم يمثل الرافعة الأولى لحضارة المجتمعات وتقدمها، ولا يكون التعليم كذلك إلاّ بوجود معلم كفء يدرك أهمية التعليم وأهمية الإنسان ودور التعليم في بناء شخصيته ونمائه.



وأوضح خلف الزناتي، أن اليوم العالمي للمعلم يلفت الانتباه إلى الحاجة لرفع مكانة مهنة التعليم ليس لأجل المعلم والمتعلم فقط بل لأجل المجتمع والمستقبل والجيل القادم، مشيرًا إلى أن شعار هذا العام "المعلمون الشباب.. مستقبل المهنة" يسلط الضوء على الحاجة إلى دعم المعلمين والمعلمات في ممارساتهم المهنية.



وأعرب نقيب المعلمين عن شكره للمعلمين والمعلمات تقديرًا لدورهم الأساس في عملية التنمية، قائلًا: "نستأمنكم على حياة وعقول فلذات أكبادنا وأنتم أهل للثقة والمحبة".



جدير بالذكر أن دول العالم تحتفي كل عام في يوم 5 أكتوبر باليوم العالمي للمعلم، وذلك للإشادة بدور المعلمين حول العالم، وسوف يتم الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار "المعلمون الشباب.. مستقبل مهنة التعليم".