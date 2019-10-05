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توك شو

مفاجأة.. أسعار الوقود ستنخفض فى هذه الحالة.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:00 م
محطات بنزين
محطات بنزين
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شيرين عادل
قالت يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن عملية الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية كان أساسها تحرير الأسعار، والتى تعكس العلاقة بين العرض والطلب، خاصة بملف الطاقة والوقود.

وكشفت يمن الحماقى، خلال استضافتها على برنامج "صباحك مصري" والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن أسعار الوقود ستتغير كل 3 أشهر فى مصر سواء كان الانخفاض أو الارتفاع، وذلك وفقًا للقيمة العالمية لافتة لحدوث متغيرات هامة مؤخرا، مثل انخفاض بأسعار البترول عالميا، بالإضافة لتحسن قيمة الجنيه المصري.

وأوضحت يمن الحماقي، أن مصر شهدت خلال سنوات عديدة ذهاب الطاقة لغير مستحقيها، لافتة إلى أن الحكومة الحالية تبنت قضية تحرير الأسعار لتسير وفقا للأسعار العالمية.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن خفض أسعار جميع أنواع البنزين، بنسب تتراوح بين 2.8% و3.7%، وذلك اعتبارًا من أمس، الجمعة.
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