اختاروا بديلا له.. مشجعو يوفنتوس يطالبون بإزالة اسم كونتي من قاعة المشاهير

وقع الآلاف من مشجعي يوفنتوس على عريضة تطالب بإلغاء اسم أنطونيو كونتي من قاعة المشاهير الخاصة بنادي السيدة العجوز واعتماد اسم كلاوديو ماركيزيو بدلًا منه.



وجاءت هذه المطالبات قبل ساعات فقط على مباراة القمة بين إنتر ميلان ويوفنتوس المقررة يوم الأحد على ملعب جوزيبي مياتزا ، وذلك في قمة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وكان لاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو قد أعلن اعتزاله هذا الأسبوع بعد أن قضى الغالبية العظمى من مسيرته الاحترافية مع يوفنتوس، والتي شهدت احترامًا متبادلًا مع جميع جماهير النادي.



وقالت صحيفة “ديلي ميل” أن أكثر من 15000 مشجع طالبوا بحذف نجمة كونتي من قائمة الشرف المعتمدة في قاعة المشاهير والملعب، وأن عدد الموقعين على العريضة في ازدياد مستمر.



ولعب أنطونيو كونتي مع يوفنتوس بين عامي 1991 و 2004 وفاز بدوري أبطال أوروبا وخمس ألقاب في الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا، كأس السوبر الإيطالي، كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنترتوتو.



وعلى الرغم من مساهمته الكبيرة في حصد العديد من الألقاب والإنجازات مع نادي السيدة العجوز ، إلا أن العديد من مشجعي يوفنتوس يعتبرون قرار كونتي بتدريب إنتر ميلان خطأ لا يمكن أن يغتفر.