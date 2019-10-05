أصحاب الجمال على شواطئ طابا: نعتمد على السياحة وبدونها لا نجد عملا

يعتمد شباب البدو بمدينة طابا، على السياحة بشكل رئيسي في العمل وكسب العيش، حيث إنها نشاط أساسي منذ استرداد طابا من الاحتلال الإسرائيلي بالتحكيم الدولي ١٩ مارس ١٩٨٩م، حيث ظهرت طابا كمنتجع سياحي ينافس المنتجعات العالمية وخاصة بعدما عرفت طابا عالميا بعد انتصار مصر دبلوماسيا في استردادها.





ويقوم ملاك القري والمنتجعات السياحية، بتوفير فرص عمل للسكان الأصليين علاوة علي توفير المستثمرين بعض الخدمات ، حيث قام بعض رجال الأعمال بإنشاء قرية بدوية نموذجية لبدو طابا تشمل مساكن متميزة ومدرسة وحدة صحية ومدرسة ومكتبة ومسجد وفرت كل الخدمات لبدو طابا.





وحرصت المنتجعات السياحية، على توفير فرص العمل لهم وكذلك تشغيل الجمال والإبل علي الشواطئ وحمل السياح عليها والتقاط الصور التذكارية.





يقول الشاب محمد صالح من قبيلة الحيوات بطابا صاحب جمل إنه يعمل على الشاطئ بجمله بترحيب من ملاك المنتجعات السياحية مشيرا إلي أن كل شباب طابا يعملون بالسياحة وبدون سياحة لا يوجد عمل.





وأوضح صالح أن شباب البدو يجيدون التعامل مع السياح يتحدثون لغات عديدة .





وأضاف محمود سويلم من شباب طابا إن السياحة والطبيعة رأس مال طابا وشباب البدو يحافظون عليها فهي لقمة عيشهم ومصدر رزقهم .





وأوضح عبد الله سليمان من شباب طابا وصاحب جمل إن ملاك المنتجعات السياحة المصريين وفروا فرص عمل لهم بالسماح للجمال والابل بالعمل على الشواطئ الخاصة بالفنادق والمنتجعات السياحية بدون فرض رسوم او مبالغ مالية .



