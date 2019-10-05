اللواء عباس سعفان يتحدث عن معركة جبل المُر لـ صدى البلد ويؤكد: كبدنا العدو الإسرائيلي خسائر لن ينساها في حرب 73 .. حوار



طالب في "الكلية الحربية"



كشف اللواء عباس سعفان، أنه عند إعلان القوات المسلحة عن فتح باب القبول لدفعة جديدة، قدم فورًا من أجل الإنضمام للقوات المسلحة، مؤكدا أن سبب دخوله للكلية الحربية هو من أجل الدفاع عن الوطن، والمشاركة في استرداد سيناء، من المحتل الإسرائيلي، بعد حرب يونيو 1967.



وأضاف "سعفان" خلال حديثه لـ "صدى البلد" أنه دخل الكلية الحربية في 23 يوليو من عام 1967، وتخرج في 3 فبراير من عام 1969 ، تخصص سلاح المدرعات، وبعد تخرجه ، تم توزيعهُ على أحد الألوية المدرعة.



حرب الاستنزاف



كشف اللواء عباس سعفان أحد أبطال سلاح المدرعات، بأنه كان يتم التدريب صباحا ومساءً على ضرب النار، وكان يتم التوجه إلي منطقة غرب القناة كل فترة قبل حرب أكتوبر وأثناء حرب الاستنزاف ، لكي يتم معرفة طبيعة العمليات التي موجودة على أرض الواقع.



مشاركته في نصر السادس من أكتوبر



قال اللواء عباس سعفان، أنه قبل شهر من حرب السادس من أكتوبر عام 1973، تم التحرك من منطقة الانتظار في دهشور إلي منطقة السويس، ولم نطن نعلم حينها أنه سيكون هناك حرب ، وفي 6 أكتوبر تم رفع درجة حالة الاستعداد، ووفي يوم 6 أكتوبر تم إبلاغنا بعملية العبور.



وأضاف خلال حواره لـ "صدى البلد" تم تنفيذ عملية العبور بنجاح وتكبيد العدو خسائر فادحة وتمت السيطرة على منطقة جبل المُر وهزيمة العدو الإسرائيلي.

هي دُفعة قُدر لهم بأن يحملوا رايات الوطن، والدفاع عن أرضه ومقدساته، وذلك في وقت كان من أصعب الأوقات التي مرت على الدولة المصرية حينها، لم يكُن لديهم أو لدى جيلهم، سوى الثأر من المُحتل، واسترجاع سيناء الحبيبة، والتي قام العدو باحتلالها في حرب يونيو عام 1967.وفي يوليو عام 1967، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن قبولها لدفعة لالتحاق الشباب بالكلية الحربية، وكانت تلك الدفعة تحمل رقم الدفعة "54 حربية"، وقد ترتب على ذلك اندفاع أعداد غفيرة من الشباب، للتقدم وللمشاركة بأرواحهم، فداءً لتحرير تراب الوطن، حيث كان جميع أبناء الدفعة 54 حربية، التحقوا بالكلية الحربية من أجل استرداد الأرض المقدسة، سيناء.وتم التحاق أبناء الدفعة 54 بالكلية الحربية في يوم 22 يوليو من عام 1967، ولقد أعدت الكلية الحربية في ذلك الوقت برامج مكثفة في مجال التعليم والتدريب وتم ضغط الاجازات بين مراحل الدراسة المختلفة وإلغاء الاجازات السنوية، حتى تخرج أبناء الدفعة من الكلية الحربية في 2 فبراير من عام 1969.وبمجرد تخرج أبطال الدفعة 54 حربية، تم توزيع أبطال القوات المسلحة الجدد على وحدات الجيش الثاني والثالث الميداني، وذلك على الحد الأمامي للدفاعات، والتي كانت تعاني من نقص شديد في أعداد الضباط، كما ساهم أبطال الدفعة في مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة، ومرحلة حرب الاستنزاف ، منهم من استشهد ، ومنهم من أصيب في هذه المرحلة ، ومنهم من حاز على أرفع الأوسمة والأنواط من أعلى الطبقات في معارك الشرف والكرامة في حرب الاستنزاف.كما شارك أبناء الدفعة جميعًا في حرب التحرير الكبرى، حرب أكتوبر المجيدة ، وحققوا ضمن القوات المسلحة المصرية بكل تخصصاتها ، إنجازات سيتوقف التاريخ أمامها شاهدًا عليها.وبمناسبة مرور 46 عامًا ، على نصر السادس من أكتوبر عام 1973 ، كان لـ "صدى البلد" لقاء مع أحد أبطال الدفعة 54 حربية ، وهو اللواء عباس سعفان، أحد أبطال سلاح المدرعات، وهو من مواليد مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، في 11 سبتمبر 1947، حيث فتح خلال حديثه لـ "صدى البلد"، صندوق الذكريات والبطولات، لحظات الأمل والتمني، التي عاشها ما بين عام 1967 حتى نصر أكتوبر 1973.