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رياضة

بالأرقام.. حارس ريال مدريد الأسوأ في الدوري الإسباني

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:10 م
كورتوا حارس ريال
كورتوا حارس ريال مدريد
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القسم الرياضي
نشرت صحيفة آس الإسبانية إحصائية مثيرة للاهتمام توضح مدى سوء الأداء الذي يقدمه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الدوري الإسباني منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2018.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن كورتوا يملك أسوأ نسبة تصدي في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم الماضي، وتبلغ نسبة التصدي لديه 62% فقط من التسديدات التي يتلقاها.

وتلقى 19 حارسًا في الليجا 100 تسديدة منذ وصول كورتوا إلى الريال، وكانت نسبة تصدي الحارس البلجيكي هي الأسوأ بينهم جميعًا، بينما يملك جان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد أفضل نسبة بـ81%.

وأضاف التقرير أن كورتوا تلقى 59 هدفًا في أول 43 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الإسباني، بينما استقبل كيلور نافاس 31 هدفًا فقط في نفس المدة خلال انطلاقته مع ريال مدريد.

وخرج كورتوا بشباك نظيفة في 12 مباراة فقط في الليجا منذ وصوله إلى الريال، مقابل 20 مباراة لنافاس في أول 43 مباراة له بقميص النادي الملكي.
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