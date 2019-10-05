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برلمان

برلمانية: السياحة عبرت عنق الزجاجة.. والمرحلة المقبلة تحتاج مضاعفة الحركة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:09 م
سحر طلعت مصطفي عضو
سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قالت سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب، إن قطاع السياحة المصري تمكن من عبور مرحلة "عنق الزجاجة"، التي أعقبت حالة الحراك التي مر بها القطاع عقب أحداث يناير 2011، وأدت إلي خسارة فادحة في دخل السياحة تجاوزت أكثر من 50% من حجم الإيرادات، إلي جانب فقدان عدد كبير من العاملين لوظائفهم، وهروب الأيادي العاملة المُدربة إلي الخارج، وصولًا إلى صورة ذهنية سلبية عن المقصد السياحي المصرى.

وأضافت النائبة فى تصريحات صحفية، أن واقع القطاع السياحى قد تغير إلي مقصد سياحي جاذب للسائحين من مختلف الأسواق المصدرة لحركة السياحة حول العالم، و هو ما تعبر عنه الأرقام بشكل واقعي، حيث حقق القطاع 12.6 مليار دولار إيرادات خلال العام المالي 2018-2019 وفقا لتقدير البنك المركزي المصري، وشهد تطورات مهمة في سياسات الترويج والتسويق بشهادة منظمة السياحة العالمية، وعاد من جديد لتوفير فرص العمل للشباب، و أصبح حاضر بقوة في المنتديات الدولية المتعلقة بالسياحة .

وتابعت سحر طلعت مصطفى، أن إيمان القيادة السياسية بأهمية السياحة كأحد روافد الاقتصاد القومي، وتبني مشروعات تخدم القطاع، والجهد الكبير الذى يبذله الجهاز التنفيذى، خاصة سياسات وزيرى السياحة والآثار، تفتح الباب لمزيد من الانتعاش للقطاع، داعية إلى مزيد من الاستغلال لكل هذا الجهد وكذلك الاكتشافات الأثرية الأخيرة وقرب افتتاح المتحف الكبير خلال العام المقبل، في وضع خطط طموح لمضاعفة حجم الحركة الوافد لمصر.
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