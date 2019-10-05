دور مربك لإيران.. هل يلعب العراق بالنار بعد أن أعاد العمل لمعبر القائم مع سوريا

اتجهت الأنظار نحو خطوة العراق بإعادة فتح معبر القائم –البوكمال الذي يربط العراق وسوريا فى هذا التوقيت، بعد سنوات من إغلاقه نتيجة فقدان السيطرة عليه من قبل قوات الحكومة السورية، وأقامت سياجا شائكا في المنطقة بيونيو الماضي، تحسبا من تسلل للمسلحين من داخل سوريا وفقا للرواية العراقية.



وحسب تقارير أشارت إلى خلو المعبر الذي يبعد 7 كيلومترات عن مدينة البوكمال السورية من أي وجود للقوات السورية، وسط انتشار لميلشيات موالية لإيراني ما دفع لمخاوف من تحركات إيرانية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيرانى الذى ينتشر فى مدينة البوكمال السورية تلك المنطقة التى تحوى مستودعات ومخازن للأسلحة.



وإزاء تلك الخطوة التى اعتبرها البعض تحمل «خطورة»، قال غسان يوسف المحلل السياسي السوري، إن خطوة افتتاح المعبر من الناحية الإقتصادية تمثل أهمية للعراق وسوريا السماح بتبادل كميات كبيرة من البضائع فضلًا عن أنها مكسب لحليفتهما إيران.



وأوضح "يوسف"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن افتتاح المعبر مجددًا يمثل لإيران متنفسا لنقل بضائعها النفطية والغذائية والنسيجية للأراضى السورية والعراقية، بعد تضييق الخناق عليها بعد فرض العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن إجراء إيران بتمرير نفطها للأراضى السورية علنًا بعد احتجاز ناقلة النفط جريس 1 يفسر بحثها عن أى مخرج للالتفاف على العقوبات.



ويعد معبر القائم (محافة الأنبار) المقابل لمعبر البوكمال (محافظة دير الزور) على الجانب السوري، الشريان الأساسي للتبادل الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما بلغ قبل اندلاع الأزمة السورية قرابة 3.5 مليار دولار، وشكلت صادرات سوريا إلى العراق معظمها.



واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم داعش، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غربي بغداد آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في العراق.



وفى ظل التوترات الجارية على الحدود السورية هناك مخاوف من استغلال المعبر كنقطة صراع بين فصائل وعشائر عراقية والحشد الشعبي وايضا من جانب فصائل سورية للحصول على الأموال ، بحسب قول المحلل الاقتصادى العراقى جميل انطوان .



السلطات العراقية كانت قد أغلقت المعبر الحدودى بين البلدين، نتيجة فقدان السيطرة عليه من قبل قوات الحكومة السورية، وأقامت سياجا شائكا في المنطقة بيونيو الماضي، تحسبا من تسلل للمسلحين من داخل سوريا وفقا للرواية العراقية.